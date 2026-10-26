Norvēģija atjauno finanšu sadarbību ar Ungāriju un piešķirs 254 miljonus eiro reformām
Norvēģija atsāks finanšu sadarbību ar Ungāriju, lai atbalstītu premjerministra Pētera Maģara valdības īstenotās demokrātiskās reformas.
Norvēģija 2014. gadā pārtrauca finansiālo palīdzību Budapeštai, kad Ungārijas valdību vadīja Viktors Orbāns. Oslo savu lēmumu pamatoja ar to, ka tika pārkāptas vienošanās par līdzekļu pārvaldību.
Vizītē Budapeštā Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide pirmdien parakstīja jaunu līgumu ar Ungārijas finanšu ministru Andrāšu Karmanu, kas paredz Ungārijai atbalstu 254,1 miljona eiro apmērā.
"Šis līgums atver jaunu nodaļu abu valstu attiecībās. (..) Šis finansējums nāks par labu Ungārijas iedzīvotājiem un atbalstīs Maģara valdības reformas demokrātijas atjaunošanai," paziņoja Eide.
Sadarbība galvenokārt būs vērsta uz demokrātisko institūciju stiprināšanu, tiesiskuma un labas pārvaldības veicināšanu, kā arī mediju brīvības un informācijas integritātes nodrošināšanu.
Lai gan Norvēģija nav Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, tā piedalās Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un šajā statusā kopā ar Islandi un Lihtenšteinu sniedz ieguldījumu finanšu mehānismos, kuru mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības visā kontinentā.
Oslo nodrošina aptuveni 97% no EEZ līdzekļiem, kas varētu tikt izmaksāti Budapeštai līdz 2031. gada aprīlim.
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Pēc Maģara uzvaras aprīlī notikušajās parlamenta vēlēšanās Eiropas Komisija (EK) septembrī ierosināja piešķirt Ungārijai 4,2 miljardus eiro. Šie līdzekļi bija iesaldēti saistībā ar dažādām procedūrām, kas tika sāktas pret Ungāriju Orbāna politikas dēļ, jo īpaši saistībā ar LGBT+ cilvēku un patvēruma meklētāju tiesībām, kā arī interešu konfliktiem.