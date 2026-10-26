Ukrainā brīdina par dzīvībai bīstamām briesmām Melnās jūras krastā
Ukrainas Jūras spēku pārstāvis sakariem ar presi Dmitro Pletenčuks televīzijas maratonā aicinājis cilvēkus netuvoties mīnām, kas vētru laikā tiek izskalotas Melnās jūras krastā, brīdinot, ka tās bieži eksplodē vēl pirms karavīru ierašanās.
Jautāts, vai rudenī palielinās risks, ka krastā tiks izskalotas mīnas, Pletenčuks atbildēja, ka šāds risks pastāv vienmēr.
"Vētras pat vasarā mēdz būt diezgan nopietnas. Vienkārši tagad to ir vairāk, tās notiek biežāk (..). Tas ir tāds starpsezonas periods," teica Pletenčuks.
Viņš norādīja, ka vētras apgrūtina raķešu nesēju iziešanu jūrā, piemēram, tas apgrūtina "Kalibr" tipa spārnoto raķešu palaišanas mēģinājumus.
"Attiecībā uz mīnu briesmām - diemžēl tā ir aktuāla problēma. Mēs, protams, reaģējam, dodamies uz notikuma vietu. Taču briesmas civiliedzīvotājiem joprojām pastāv. Jo, kad mīnas tiek izskalotas krastā, tās joprojām bieži eksplodē, pirms ierodas glābšanas komanda. Tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu tām tuvoties," brīdināja militārpersona, norādot, ka mīnām ir ļoti liels darbības rādiuss.