Lietuvā vīrietim pastaiga gar Baltijas jūru beidzas ar aizturēšanu Krievijā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvā persona, kas gāja gar Baltijas jūras piekrasti Kuršu kāpā, esot ignorējusi redzamās brīdinājuma zīmes un iegājusi Krievijas kontrolētā Kēnigsbergas (Karaļauču) teritorijā, pirmdien paziņoja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests.
Krievijas amatpersonas vēlāk apstiprināja, ka ir aizturējušas vīrieti, kurš esot Polijas pilsonis.
Robežsargi svētdienas pēcpusdienā, izmantojot novērošanas sistēmu, pamanīja vīrieti, kurš gāja pa Kuršu kāpām. Viņam līdzi nebija lielu priekšmetu. Pēc tam viņš devās uz pludmali un tālāk Krievijas kontrolētās teritorijas virzienā.
Robežas aizsardzības zona Kuršu kāpā netālu no Krievijas kontrolētās teritorijas robežas ir apzīmēta ar spilgti dzeltenām zīmēm ar uzrakstiem vairākās valodās. Zīmes ir izvietotas gan pie ūdens, gan citviet kāpās.
Tiek uzskatīts, ka vīrietis ignorēja brīdinājuma zīmes. Nekavējoties tika nosūtītas Neringas robežsardzes iecirkņa patruļas, taču viņš jau bija nogājis vairākus simtus metru Krievijas virzienā un neilgi pēc tam šķērsoja robežu. Vēlāk robežsargi pa robežkomisāra kanāliem saņēma informāciju, ka Krievijas robežsargi viņu ir aizturējuši.
Tādi incidenti jūras tuvumā ir ļoti reti, norādīja Lietuvas Valsts robežsardzes dienests. Pēdējais tamlīdzīgs gadījums no Lietuvas uz Krieviju gar Baltijas jūras piekrasti tika reģistrēts 2018. gadā, savukārt pretējā virzienā - 2017. gadā.