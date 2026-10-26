Igaunijā par izvairīšanos no armijas draud nepatīkams pārsteigums.

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Jauni cilvēki, kuri atkārtoti neierodas uz medicīniskajām pārbaudēm pēc Aizsardzības resursu aģentūras izsaukuma, var saskarties ar finansiālām sankcijām un galu galā zaudēt savas autovadītāja tiesības, vēsta err.ee.
Medicīniskā izvērtēšana Aizsardzības resursu aģentūrā (KRA) ir priekšnoteikums obligātā militārā dienesta uzsākšanai, un neviens nevar tikt iesaukts armijā, neizejot šo pārbaudi. Līdz ar to ierašanās uz pārbaudi ir obligāta ikvienam, kurš saņem aicinājumu.
Saskaņā ar esošajiem noteikumiem, ja kāds atkārtoti neierodas pēc aicinājuma saņemšanas, aģentūra var izsludināt meklēšanā vai piemērot naudas sodu. Ja šie pasākumi izrādās neefektīvi, aģentūra var vērsties administratīvajā tiesā, lai anulētu autovadītāja tiesības.
No nākamā gada procedūra mainīsies un aģentūrai vairs nebūs jālūdz atļauja no administratīvās tiesas, lai anulētu personas autovadītāja tiesības. Tā vietā aģentūra varēs pieņemt lēmumu pati, ja iesaucamais atkārtoti nav atsaucies uzaicinājumam uz medicīnisko pārbaudi, ir brīdināts par sekām un ir saņēmis brīdinājumu.
Krismars Rosins, saziņas padomnieks Aizsardzības resursu aģentūrā, pastāstīja ERR, ka pārmaiņas ir galvenokārt procedurālas un formālas, novēršot tiesas pārbaudi, kas šobrīd tiek prasīta pirms autovadītāja tiesību anulēšanas.
"Mērķis ir ietaupīt tiesām laiku," piebilda Rosins.
Anneli Vilu, Tallinas administratīvo un apgabaltiesu pārstāve, norādīja, ka KRA pieteikumi par autovadītāju tiesību anulēšanu tiek uztverti kā steidzami un tos nepieciešams nekavējoties izskatīt.
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"Tomēr tiesas var jautāt iesaucamajam par viņu nostāju attiecībā uz KRA pieteikumu, un parasti to arī dara," sacīja Vilu.
Saskaņā ar Vilu teikto, daži cilvēki kļūdaini uzskata, ka piespiedu naudas soda samaksāšana atbrīvo viņus no pienākuma ierasties medicīniskajā komisijā, taču tas nav pareizi.
"Ja iesauktais neierodas medicīniskajā komisijā, tiek piemērots piespiedu naudas sods, lai piespiestu personu izpildīt savu pienākumu, nevis kā aizvietojums ierasties komisijā," uzsvēra Vilu.
Rosins norādīja, ka pat esošajā sistēmā, kad tiesas piešķir aģentūrai atļauju anulēt autovadītāja tiesības, tās nepieņem būtisku lēmumu, bet tikai pārbauda, vai ir izpildīti juridiskie nosacījumi tiesību piešķiršanai.
"Tātad, plaši runājot, vienīgā izmaiņa ir tā, ka šī priekšrocību pārbaude tiks atcelta," piebilda Rosins, atsaucoties uz nākamā gada izmaiņām.