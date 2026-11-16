2022. gadā ASV pilsonis Lī Reibers tika iecelts par "Oxygen Forensics" izpilddirektoru, prezidentu un valdes priekšsēdētāju. Bet patiesībā uzņēmumu ar Kiprā reģistrētas holdinga kompānijas starpniecību kontrolēja pieci Krievijas pilsoņi.
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Šodien 05:55
Uzdevās par Serbijas pilsoņiem - kas zināms par Krievijas IT uzņēmumu, kas "iefiltrējās" ASV Slepenajā dienestā?
Zināmas jaunas ziņas par globāla mēroga skandālā nonākušo Krievijas IT uzņēmumu “Oxygen Forensics”, kas slēpa savu patieso izcelsmes valsti, lai pārdotu savu programmatūru ASV, Lielbritānijas, Latvijas u.c. valstu tiesībsargājošajām iestādēm.
Septembra izskaņā plašu skandālu izraisīja Krievijas digitālās ekspertīzes uzņēmums "Oxygen Forensics", kurš, uzdevās par neatkarīgu ASV uzņēmumu, lai noslēgtu līgumus par savas programmatūras pārdošanu ar vairāku Eiropas valstu, tai skaitā Latvijas, tiesībsargājošajām iestādēm. Tāpat līgumus ar uzņēmumu bija noslēgušas vairākas ASV valdības iestādes, no kurām nozīmīgākā bija ASV Slepenais dienests.