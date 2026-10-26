Demokrāti gatavo uzbrukumu Trampa administrācijai saistībā ar dīzeļdegvielas darījumu ar Kremli
Situācija ASV prezidentam Donaldam Trampam draud izvērsties nopietnā politiskā un juridiskā krīzē. Runa nav tikai par domstarpībām starp partijām, bet arī par iespējamu spēkā esošo ASV federālo likumu pārkāpumu.
Izdevums "Axios" publicējis ekskluzīvu materiālu, kurā vēstīts, ka ietekmīgi Demokrātu partijas likumdevēji sākuši gatavoties plašai izmeklēšanai par Donalda Trampa administrācijas vienošanos ar Maskavu.
Senatori Kriss Kūnss, Elizabete Vorena, Rons Vaidens un Šeldons Vaithauss, kā arī Pārstāvju palātas deputāts Gregorijs Mīkss nosūtījuši oficiālas vēstules ASV lielāko finanšu iestāžu un ostu pārvalžu vadībai.
Izmeklēšanas priekšdarbi varētu skart arī Volstrītu. Vēstules saņēmušas tādas lielas bankas kā "JPMorgan Chase", "Bank of America", "Citigroup", "Wells Fargo", "Goldman Sachs" un "Morgan Stanley", kā arī nozīmīgāko ASV ostu, tostarp Hjūstonas un Ņujorkas, administrācijas.
Trampa vienošanos ar Putinu kritizē arī republikāņi. Tas varētu liecināt par pieaugošiem politiskajiem riskiem prezidentam, jo pret darījumu iebilst ne tikai demokrāti, bet arī ietekmīgi Republikāņu partijas pārstāvji.
Likumdevēji pieprasījuši uzņēmumiem rūpīgi saglabāt visu dokumentāciju, kas saistīta ar iespējamo Krievijas dīzeļdegvielas importu vai izplatīšanu. Tas attiecas uz līgumiem, kravu pārvadājumu dokumentiem, kuģu kravu sarakstiem, finanšu darījumu uzskaiti un elektronisko saraksti.
Vienlaikus uzņēmumi aicināti atturēties no iesaistīšanās šo piegāžu nodrošināšanā.
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Ja demokrāti atgūs kontroli kaut pār vienu no ASV Kongresa palātām, Trampa administrācijas darījums ar Maskavu varētu kļūt par vienu no galvenajiem parlamentārās izmeklēšanas jautājumiem.
Darījums ar Krieviju un iespējamie likuma pārkāpumi
2026. gada oktobra sākumā Donalds Tramps paziņoja par vienošanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu palielināt Krievijas dīzeļdegvielas piegādes ASV un pasaules tirgiem. Lai to īstenotu, ASV Finanšu ministrija uz laiku mīkstināja enerģētikas nozares sankcijas. Vēlāk ASV Finanšu ministrija informēja par licences izsniegšanu, kas ļauj veikt darījumus ar Krievijas dīzeļdegvielu līdz 2027. gada 7. aprīlim. Paredzēts, ka pirmais tankkuģis ar Krievijas dīzeļdegvielu Ņujorkā ieradīsies 7. novembrī. Uz tā klāja atradīsies 40 000 tonnu dīzeļdegvielas.
Trampa oponenti apgalvo, ka šī vienošanās ir tiešā pretrunā ar 2022. gadā pieņemto federālo likumu, kas aizliedz Krievijas naftas produktu importu līdz agresijas izbeigšanai pret Ukrainu.
Demokrāti liek saprast, ka gadījumā, ja pēc gaidāmajām Kongresa vidustermiņa vēlēšanām viņi atgūs kontroli vismaz pār vienu no parlamenta palātām, šī darījuma izmeklēšana kļūs par vienu no viņu galvenajām prioritātēm.