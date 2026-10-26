Saldo un divus izglītības iestādes darbiniekus tur aizdomās par bērnu nelikumīgu izvešanu no Hersonas apgabala uz Krimu
Krievijas ieceltajam Hersonas apgabala "gubernatoram" Vladimiram Saldo un diviem Hersonas Profesionālā kuģubūves liceja darbiniekiem paziņots par aizdomām saistībā ar trīs bērnu nelikumīgu izvešanu no Hersonas apgabala uz Krimu, aizbildinoties ar "atpūtas un veselības uzlabošanas" programmu.
Par to ziņo Ukrainas Ģenerālprokuratūra un Ukrainas valdības iniciatīva "Bring Kids Back UA", kuras mērķis ir atgriezt mājās Ukrainas bērnus no Krievijas okupētajām teritorijām.
2022. gada oktobrī Saldo uzdeva okupācijas administrācijas tā dēvētajai Izglītības ministrijai organizēt bērnu izvešanu no Hersonas apgabala uz Krimu, par ieganstu izmantojot "veselības uzlabošanu".
Šī "ministrija" izdeva rīkojumu par skolēnu brīvlaiku, savukārt izglītības iestāžu vadītājiem tika uzdots organizēt audzēkņu nosūtīšanu uz tā dēvētajām atveseļošanās programmām.
2022. gada 7. oktobrī trīs nepilngadīgie Hersonas Profesionālā kuģubūves liceja audzēkņi tika aizvesti uz Krimu. Izglītības iestādes direktors sagatavoja nepieciešamos dokumentus, bet profesionālās apmācības instruktors pavadīja bērnus ceļā. Bērnu vecāki nebija devuši piekrišanu viņu nosūtīšanai uz šo programmu.
Bērni tika izmitināti bērnu nometnē "Družba" Jevpatorijā, bet vēlāk pārvietoti uz citu nometni. Pēc paredzētā "brīvlaika" beigām viņi mājās neatgriezās.
Tā vietā 2023. gada janvārī pusaudži bez vecāku piekrišanas tika uzņemti Kerčas Jūras tehniskajā koledžā.
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"Pusaudži tika iesaistīti militāri patriotiskās aktivitātēs, pakļauti Krievijas propagandai, un viņiem tika uzspiesta krievu identitāte," norādīja prokuratūra.
Vienam no bērniem bija smaga cukura diabēta forma. Insulīna trūkuma dēļ viņš nonāca intensīvās terapijas nodaļā Jevpatorijā, kur slimnīcā pavadīja aptuveni trīs nedēļas.
Patlaban visi trīs bērni ir atgriezušies Ukrainas kontrolētajā teritorijā.
Saldo, Hersonas Profesionālā kuģubūves liceja direktora vietniekam un profesionālās apmācības instruktoram paziņots par aizdomām kara likumu un paražu pārkāpšanā, ko izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās.
Aizdomas izvirzītas saskaņā ar Ukrainas Kriminālkodeksa 28. panta otro daļu un 438. panta pirmo daļu. Viņiem draud brīvības atņemšana uz laiku līdz 12 gadiem.
Nesen no Krievijas okupētajām Ukrainas teritorijām izdevies atgriezt vēl piecus bērnus un jauniešus.