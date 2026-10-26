"Nākamā sestdiena būs bīstama!" Makrons ceļ trauksmi par gaidāmajiem protestiem Francijā
Francijas prezidents Emanuels Makrons brīdinājis, ka arī sestdien, 31. oktobrī, gaidāmie protesti varētu pāraugt vardarbīgās sadursmēs. Vizītes laikā Marseļā viņš atzinis, ka situācija joprojām ir saspringta, tādēļ, lai mazinātu iespējamo nekārtību risku, protestu gājienus plānots novirzīt prom no pilsētu centriem.
"Paredzams, ka sestdiena būs vēl viena bīstama diena," paziņojis Makrons. Francijas prezidents arī atzinis, ka varasiestādes nebija paredzējušas tik plašus protestus, kādi valstī notika iepriekšējā nedēļā. Tādēļ drošības dienesti pastiprināti gatavojas jaunām demonstrācijām, cenšoties nepieļaut vardarbības atkārtošanos.
Franciju pēdējās nedēļās satricinājuši plaši protesti pret dzīves dārdzību, kas vairākās pilsētās pārauguši nopietnās nekārtībās. Īpaši vardarbīgas sadursmes notika 17. oktobrī, kad tika piedzīvoti vieni no smagākajiem nemieriem pēdējo gadu laikā.
Arī aizvadītajā nedēļas nogalē, 24. un 25. oktobrī, Parīzē un citās Francijas pilsētās notika plašas demonstrācijas, ko Jauns.lv fiksēja reportāžā. To laikā par nekārtībām aizturēti vairāk nekā 1400 cilvēku, tomēr kopumā situācija bijusi mierīgāka nekā 17. oktobrī. To daļēji izdevies panākt, pateicoties plašai policijas un citu drošības spēku iesaistei.
Neraugoties uz pastiprinātajiem drošības pasākumiem, Francijas varasiestādes pieļauj, ka nākamā protesta diena atkal varētu kļūt par nopietnu pārbaudījumu likumsargiem. Makrona brīdinājumi liecina, ka pēc vairākām nemierīgām nedēļas nogalēm spriedze valstī joprojām ir augstā līmenī.