Voroņežā deg uzņēmums, kas ražo "Pastardienas lidmašīnas". Ukraina veikusi līdz šim vērienīgāko uzbrukumu
Voroņežas apgabals piedzīvojis lielāko gaisa uzbrukumu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Apgabala administratīvajā centrā Voroņežā nodarīti plaši postījumi un izcēlušies vairāki ugunsgrēki. Bezpilota lidaparātiem trāpot dzīvojamajās ēkās, gājuši bojā vismaz trīs cilvēki, bet vairāk nekā 35 guvuši ievainojumus.
Desmitiem sprādzienu, bailes un boti
Par bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudiem Voroņežas "Telegram" kanāli sāka ziņot 26. oktobrī ap pulksten diviem naktī pēc vietējā laika. Tuvāk rītam reģionā tika izsludināti arī raķešu uzbrukuma draudi.
Komentāros pie pēdējā paziņojuma vietējie iedzīvotāji nekavējoties sāka dalīties pieredzētajā, stāstot par skaļu dūkoņu ("Ja dūc, tātad drons") un sprādzieniem ("Kaut kas uzsprāga").
Aptuveni tajā pašā laikā vietne "Vesti Voronez" vēstīja par gaidāmo "Mednieku Mēnesi" – rudens pilnmēnesi, kad Zeme atrodas starp Sauli un savu vienīgo dabisko pavadoni. Tikmēr Ukrainas droni bija devušies "medībās", kas šim Krievijas reģionam izvērtās par vērienīgākajām visā kara laikā.
Vienlaikus ar Voroņežas vietējiem informācijas kanāliem uzbrukuma video sāka publicēt arī Ukrainas "Telegram" kanāli. Voroņeža atrodas aptuveni 170 kilometru attālumā no Ukrainas teritorijas, kuru kontrolē Kijiva.
"Tikko trāpīja GČ [biznesa centram "Galerija Čižova"]. Tās ir pilnīgas šausmas!" aizkadrā iesaucās kāds vietējais iedzīvotājs, filmējot dūmos ietītu daudzstāvu ēku. Trāpījuma brīdi iemūžināja arī cits aculiecinieks.
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"Man ir gandrīz 40 gadu, un pirmo reizi dzīvē man no bailēm acīs sariesās asaras," pieredzētajā dalījās Voroņežas iedzīvotāja Nadežda Džumajeva.
"Ap pieciem no rīta sākās bombardēšana. Es kopā ar vairākiem cilvēkiem strādāju nakts maiņā un ar kolēģiem izgāju ārā uzsmēķēt. Vismaz viena raķete noteikti pārlidoja pāri, pēc tam tieši virs galvas aizlidoja divi droni. Bija vismaz piecdesmit sprādzienu. Varēja redzēt trīs ugunsgrēku vietas," sociālajā tīklā "VKontakte" rakstīja lietotājs Aleksandrs Majorovs.
Lai satrauktajā gaisotnē ieviestu nedaudz "pozitīvisma", Voroņežas "VKontakte" kopienu komentāru sadaļās aktivizējās boti. Izmantojot pakalpojumu "Botnadzor", izdevums "Vot tak" identificēja vismaz vairākus tā datubāzē iekļautus profilus, kuru lietotāji slavēja Krievijas pretgaisa aizsardzības spēku darbu un noliedza, ka uzbrukumi uz zemes būtu izraisījuši nopietnas sekas.
Voroņeža liesmās un dūmos
Spriežot pēc videoierakstos redzamo bezpilota lidaparātu siluetiem, Voroņežai uzbrukuši Ukrainas droni FP-2. Tie spēj nest kaujas galviņu, kuras masa pārsniedz 100 kilogramus.
Kā tas nereti notiek masveida dronu uzbrukumu laikā, daļa bezpilota lidaparātu nokritusi Voroņežas dzīvojamos rajonos. Tas varēja notikt pēc to notriekšanas, radioelektroniskās karadarbības sistēmu darbības vai tehnisku bojājumu dēļ.
Vienā no videoierakstiem redzams plašs ugunsgrēks daudzstāvu dzīvojamās ēkas pagalmā esošajā autostāvvietā. Liesmas pārņēmušas vairākus desmitus vieglo automašīnu. Bezpilota lidaparāti trāpījuši arī vairākām dzīvojamajām ēkām augšējo stāvu līmenī, savukārt privātmāju rajonos izcēlušies ugunsgrēki.
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26. oktobra rītā pēc saullēkta Voroņežā bija novērojami vismaz četri ugunsgrēku perēkļi, no kuriem pacēlās biezi dūmi.
Kādi bija Ukrainas dronu uzbrukuma mērķi?
Saskaņā ar Ukrainas monitoringa kanālu informāciju, kuru pārstāvji pēc ģeogrāfiskajām pazīmēm noteikuši ugunsgrēku atrašanās vietas, Ukrainas uzbrukuma mērķi bijuši divi lieli uzņēmumi, kas saistīti ar Krievijas militāro rūpniecību.
Pirmais ir naftas ķīmijas rūpnīca "Voroņežsintezkaučuk", kas specializējas sintētiskā kaučuka un termoplastisko elastomēru ražošanā. Šos materiālus var pieskaitīt divējāda lietojuma precēm, jo militārajā rūpniecībā tos izmanto, piemēram, riepu un dažādu gumijas izstrādājumu ražošanai militārajai tehnikai.
Sintētisko kaučuku izmanto arī cietās raķešu degvielas ražošanā, tostarp ballistiskajām raķetēm "Iskander".
Ukrainas bezpilota lidaparāti šim uzņēmumam pirmo reizi uzbruka pirms mēneša – 25. septembrī. Toreiz rūpnīcai netika nodarīti būtiski postījumi.
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Pēdējās nedēļas laikā, kad Ukraina pārtraukusi triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, iespējams, ASV prezidenta Donalda Trampa spiediena dēļ, par vienu no prioritārajiem mērķiem kļuvuši Krievijas sintētiskā kaučuka ražotāji. 24. oktobrī Ukrainas spēki uzbruka uzņēmumiem "Toļjattikaučuk" un "Omskij kaučuk".
Otrs Ukrainas dronu uzbrukuma mērķis bijis Voroņežas aviobūves uzņēmums (VASO) – liela rūpnīca, kas ražo lidaparātus un to detaļas.
Tieši šeit, piemēram, tiek ražotas tā dēvētās Pastardienas lidmašīnas Il-96-400. Tās ir paredzētas ilgstošai atrašanās gaisā, pat vairākas diennaktis bez pārtraukuma, un aprīkotas ar īpašām sakaru sistēmām, kas ļauj nodrošināt militāro vadību arī masveida kodolieroču izmantošanas apstākļos.
Šajā rūpnīcā ražo arī lidmašīnas Il-96-300 modifikāciju Krievijas speciālajai aviācijas vienībai "Rossija", kas pārvadā valsts augstākās amatpersonas, tostarp Krievijas prezidentu.
Turklāt VASO ir nozīmīgs posms militāro transportlidmašīnu Il-76MD-90A ražošanā.
Rekordliels uzbrukums
Pēc Voroņežas apgabala gubernatora Aleksandra Guseva teiktā, naktī uz 26. oktobri un no rīta Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki virs reģiona kopumā notriekuši 113 Ukrainas bezpilota lidaparātus, no kuriem vairāk nekā 70 – virs pašas Voroņežas. Gusevs neprecizēja, cik dronu nav izdevies notriekt un cik no tiem sasnieguši savus mērķus.
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Izanalizējot publiski pieejamo informāciju, izdevums "Vot tak" secinājis, ka šis bijis vērienīgākais uzbrukums Voroņežai un Voroņežas apgabalam kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Iepriekšējais rekords tika sasniegts 2026. gada 25. septembrī, kad reģiona varasiestādes ziņoja par 88 notriektiem bezpilota lidaparātiem.
Gusevs arī paziņoja, ka 26. oktobra uzbrukumā gājuši bojā trīs cilvēki, bet 39 guvuši ievainojumus. Pēc viņa teiktā, ievērojama daļa cietušo atradās vilcienā, kas brauca Voroņežas piepilsētā Donas kreisajā krastā un uz kura uzkritušas notriekta drona atlūzas. Tādējādi gubernators izslēdza iespēju, ka Ukrainas spēki būtu apzināti uzbrukuši pasažieru vilcienam.
Uzbrukumu mērķis – dzelzceļš
Guseva pieminētais incidents notika Somovas dzelzceļa stacijā, aptuveni 30 kilometru attālumā no Voroņežas. Kā ziņoja Krievijas dzelzceļa (RŽD) oficiālais informācijas kanāls, tobrīd stacijā atradās pasažieru vilciens, kas kursēja maršrutā Anapa–Maskava. Vilcienu satiksme šajā dzelzceļa posmā tika apturēta uz vairāk nekā stundu.
Šis ir pirmais gadījums, kad Ukrainas bezpilota lidaparāta nokrišanas rezultātā Krievijas teritorijā cietis pasažieru vilciens. Tomēr kopš 2026. gada septembra Ukrainas Bruņotie spēki ievērojami pastiprinājuši triecienus dzelzceļa infrastruktūrai un vilcienu sastāviem Krievijas pierobežas apgabalos.
28. septembrī Ukrainas bezpilota lidaparāti trīs reizes uzbruka dzelzceļa objektiem Brjanskas apgabalā. Triecienos tika bojātas sliedes un tilts trijos reģiona rajonos – Djatkovas, Uņečas un Navļas rajonā.
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10. oktobrī bezpilota lidaparāti veica triecienu dzelzceļa tiltam Brjanskas apgabala Vigoniču rajonā. Savukārt 21. oktobrī drons uzbruka kravas vilciena lokomotīvei Kurskas apgabala Ļgovas pilsētā.
Līdzīgs incidents 25. oktobrī notika Brjanskas apgabala Novožibkovā, kur uzbrukumā gāja bojā vilciena mašīnists.
Patvertnes slēgtas, trauksmes sirēnas klusē
Kā jau ierasts, Krievijas pilsētu iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas piedzīvojušas bezpilota lidaparātu uzbrukumus, asi kritizēja vietējās varasiestādes par nespēju nodrošināt iedzīvotāju drošību – sākot ar neieslēgtām trauksmes sirēnām un beidzot ar joprojām nesagatavotām bumbu patvertnēm.
"No uzbrukumiem nav absolūti kur patverties. Pagrabi ir applūduši ar kanalizācijas notekūdeņiem un piekrauti ar visādiem krāmiem. Pilsētas administrācija neko nedara. Ierīkojiet beidzot normālas patvertnes!" sašutumu pauda Voroņežas iedzīvotāja Svetlana Treščevska.
Pieejamu patvertņu trūkumu Voroņežas iedzīvotāji aktīvi apsprieda arī vietējo "Telegram" kanālu komentāru sadaļās.
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"Starp citu, sirēna ieslēdzās tikai 20 sekundes pirms sprādziena," komentārā pie "Telegram" kanāla "Voroņežas un apgabala ziņas" ieraksta rakstīja lietotājs Serafims Bariševs.
Tobrīd jau bija pagājušas vairākas stundas, kopš situācijas uzraudzības "Telegram" kanāli pirmo reizi brīdināja par bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudiem Voroņežas apgabalā.