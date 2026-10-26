Noskaidrots dzīvībai bīstamākais kuģniecības maršruts - tas neatrodas Hormuza šaurumā, bet daudz tuvāk Latvijai
Pasaulē nāvējošākais jūras reģions vairs neatrodas “mūžīgajā pulvermucā” Tuvajos Austrumos. Šādu satraucošu secinājumu publicējis respektablais izdevums “Financial Times”.
Sakarā ar Krievijas jau gandrīz piecus gadus ilgstošo asiņaino invāziju Ukrainā par pasaulē bīstamāko jūru nu uzskatāma Melnā jūra, kur šogad gājis bojā vairāk jūrnieku nekā jebkurā citā pasaules jūrā, pārspējot pat Persijas līča reģionu. Melnā jūra, kas ir ārkārtīgi svarīgs pasaules graudu piegāžu un Krievijas naftas transportēšanas ceļš, kuģiem kļuvusi bīstamāka nekā Tuvo Austrumu ūdeņi, norāda kuģu īpašnieki un jūrniecības organizācijas. Kuģus apdraud karojošo pušu dronu un raķešu triecieni, kā arī ar sprāgstvielām aprīkotu bezpilota kuteru uzbrukumi. Saskaņā ar dažām aplēsēm uzbrukumu skaits Melnajā jūrā vairāk nekā sešas reizes pārsniedz Persijas līča reģionā reģistrēto.
“Manuprāt, kuģošana Melnajā jūrā un Ukrainas ostu apmeklēšana ir gandrīz pašnāvība,” izteicies Ukrainas Jūras transporta darbinieku arodbiedrības priekšsēdētājs Olehs Grigorjuks. “Vispārējā sajūta ir tāda, ka dzīvība ir apdraudēta nepārtraukti.”
Saskaņā ar jūras drošības uzņēmuma “Ambrey” un Starptautiskās Jūrniecības organizācijas datiem šogad Melnajā jūrā uzbrukumos cietuši vairāk nekā 570 kuģu, un bojā gājuši vismaz 40 jūrnieki. Salīdzinājumam – Hormuza šaurumā apstiprināta 24 cilvēku bojāeja. Daļa kuģu cietuši ostām paredzēto triecienu laikā, savukārt citi bijuši apzināti uzbrukumu mērķi. Kā norāda “Ambrey”, gada trešajā ceturksnī vidēji notikuši vairāk nekā četri uzbrukumi dienā. Tomēr informācija par uzbrukumiem abos reģionos joprojām ir nepilnīga, tādēļ patiesos postījumu apmērus ir grūti noteikt.
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Dažas kuģniecības kompānijas ir gatavas riskēt, transportējot naftu no Tuvajiem Austrumiem, jo tās vilina rekordaugstās pārvadājumu cenas. Taču arvien vairāk uzņēmumu atsakās sūtīt savus kuģus uz Melno jūru, kur peļņas iespējas ir mazākas, bet pārvadājumi – ievērojami bīstamāki, norāda nozares pārstāvji.
15. oktobra rītausmā divi droni trāpīja 37 gadus vecajam ķīmisko vielu tankkuģim “Wine Trader”, kas bija noenkurojies pie Rumānijas Melnās jūras piekrastes, gaidot kravas uzņemšanu Moldovā. Tajā pašā naktī tika trāpīts citam ķīmisko vielu pārvadāšanas tankkuģim “Yara J”, kas atradās noenkurojies netālu no Sulinas kanāla ieejas, aptuveni 15 kilometru attālumā no “Wine Trader”. Šonedēļ Krievija paziņoja, ka pie Ukrainas krastiem trāpīts vēl pieciem kravas kuģiem. Savukārt Rumānijas varasiestādes ceturtdien ziņoja par vēl viena tankkuģa apšaudi pie valsts piekrastes. Šajā incidentā viens jūrnieks gājis bojā, bet trīs pazuduši bez vēsts.
“Situācija ir neticama,” paziņoja “Wine Trader” pārvaldītājuzņēmuma “Sicilship” pārstāvis Salvatore Adorno. “Manuprāt, katrs uzbrukums kuģim tiek veikts ar nodomu nogalināt cilvēkus. Ja divreiz trāpa vienā un tajā pašā kuģa dzīvojamo telpu daļā, tas nozīmē, ka mērķis ir nogalināt.”
Rumānijas prezidents Nikušors Dans piektdien apsūdzēja Krieviju kara eskalācijā pie NATO teritorijas robežām.
Kopš Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma Melnā jūra kuģniecībai ir bijusi augsta riska zona. Jau kara sākumā tās ūdeņi tika mīnēti, un, lai gan ar ANO un Turcijas starpniecību panāktā vienošanās par graudu eksportu uz laiku mazināja spriedzi, pēc tās izjukšanas 2023. gadā Krievija turpināja intensīvi apšaudīt Ukrainas ostas. Turklāt abas karojošās puses plaši izmanto traucējumus kuģu satelītnavigācijas sistēmās. Taču kopš šīs vasaras savstarpējie uzbrukumi kuģiem un ostu infrastruktūrai sasnieguši līdz šim nepieredzētu intensitāti, uzsver “Financial Times”.
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“Tagad ir pavisam cita līmeņa situācija,” sacīja “Lloyd's List Intelligence” pētniecības direktore Bridžita Diakuna. “Es gadiem ilgi esmu sekojusi līdzi kara ietekmei uz jūras tirdzniecību, un neko tamlīdzīgu vēl neesmu redzējusi.”
Saskaņā ar "Ambrey" datiem no jūlija līdz septembrim triecienos cietuši aptuveni 387 kuģi – vairāk nekā piecas reizes vairāk nekā iepriekšējā ceturksnī. Viens no eskalācijas iemesliem bija Ukrainas dronu uzbrukumu kampaņa pret Krievijas kuģiem. Sākotnēji tās mērķis bija pārtraukt dīzeļdegvielas piegādes no Krimas, taču drīz uzbrukumi izplatījās arī Kerčas šaurumā, kur Azovas jūra savienojas ar Melno jūru. Septembrī Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi paziņoja, ka 11 nedēļu laikā Ukraina devusi triecienus vairāk nekā 300 Krievijas kuģiem. Starp mērķiem bijuši ne tikai sankcijām pakļauti tankkuģi, bet arī beramkravu kuģi, kas pārvadā Krievijas graudus. Kremlis uz to reaģējis, pastiprinot uzbrukumus kuģiem, kas apmeklē Ukrainas ostas. Maskava šo intensīvo uzbrukumu kampaņu turpinājusi pat tad, kad Kijivas triecienu skaits samazinājies. Saskaņā ar "Ambrey" datiem pēdējo 45 dienu laikā aptuveni 90% uzbrukumu kuģiem veikusi Krievija.
Drošības analītiķi norāda, ka abu pušu triecieni kuģu apkalpēm kļuvuši arvien nāvējošāki, īpaši tāpēc, ka Ukraina sākusi pārņemt Krievijas izmantoto uzbrukumu taktiku. Iepriekš Ukraina “mērķēja uz kravas iekraušanas un izkraušanas cauruļvadu sistēmām vai centās sabojāt mašīntelpu vai stūres iekārtu”, skaidroja “Ambrey” vecākais analītiķis Tomass Aleksa. Tagad “līdzīgi kā Krievija, tā uzbrūk kuģu komandtiltiņiem un apkalpes dzīvojamajām telpām”, kas var palielināt bojāgājušo skaitu.
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Arī uzbrukumu ģeogrāfija kļuvusi daudz plašāka. “Patiesībā mēs piedzīvojam karu starp Krieviju un Ukrainu, kuram vairs nav skaidru robežu un kas ietekmēs visas pārējās Melnās jūras valstis,” sacīja Melnās jūras Stratēģisko pētījumu institūta vadītājs Andrijs Klimenko.
Apdrošinātāji laikrakstam “Financial Times” atklājuši, ka kara risku apdrošināšanas izmaksas var sasniegt pat 15% no kuģa korpusa vērtības jeb gandrīz divreiz vairāk nekā kuģiem Persijas līča reģionā. Tas mudina kuģu īpašniekus izmantot vecākus kuģus, kuru apdrošināšana parasti ir lētāka, jo to vērtība ir zemāka. Savukārt lielākā daļa reģionā strādājošo jūrnieku nāk no valstīm, kas tradicionāli nav bijušas nozīmīgas jūrniecības darbaspēka nodrošinātājas, piemēram, Sīrijas, Ēģiptes, Azerbaidžānas un Beninas. Kā norāda Starptautiskās Transporta darbinieku federācijas (ITF) ģenerālsekretārs Stīvens Kotons, tas ir tāpēc, ka šo valstu iedzīvotāji izmisuma dēļ ir gatavāki pieņemt šādu darbu par piedāvāto samaksu. Laikraksta rīcībā nonākušie Sīrijas jūrnieku darba līgumi liecina, ka atalgojums par darbu Melnajā jūrā var būt nieka 800 ASV dolāru mēnesī. Tomēr lielākajā daļā līgumu paredzēts, ka par katru kara zonā pavadīto dienu alga tiek proporcionāli dubultota. Kādā līgumā noteikts, ka jūrnieka nāves gadījumā viņa tuvākie radinieki atkarībā no mirušā amata saņem kompensāciju no 25 000 līdz 50 000 ASV dolāru.
Bangladešas jūrnieks Mahfuzuls Islams Plabons, kurš pirms gada atradās uz tankkuģa, kam ceļā uz Krievijas Novorosijskas ostu trāpīja Ukrainas jūras drons, sacīja, ka nekad vairs neatgriezīsies Melnajā jūrā, “lai cik daudz naudas viņam piedāvātu”. Pēc viņa stāstītā, kuģi pārņēma liesmas, iznīcinot arī glābšanas plostu. Apkalpe bija spiesta patverties kuģa priekšgalā, kur pavadīja trīs stundas, līdz to izglāba Turcijas krasta apsardze. Plabons bija viens no retajiem jūrniekiem, kas gatavi publiski runāt par pieredzēto, jo daudzi baidās nonākt kuģu īpašnieku melnajos sarakstos. Viņš atklāja, ka par iebraukšanu kara zonā saņēmis papildu 40 dolārus dienā.
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Laikā, kad nokomplektēt apkalpes kļūst arvien grūtāk, pieredzējuši jūrnieki ir īpaši nepieciešami kuģošanai Melnās jūras mīnētajos ūdeņos. Turklāt satelītnavigācijas traucējumu dēļ kapteiņiem nākas paļauties uz papīra jūras kartēm, norādīja “Ambrey” analītiķis Aleksa. Savukārt Ukrainas lauksaimniecības ministrs Tarass Visockis atzina, ka apkalpes “patiešām baidās” strādāt šādos apstākļos.
Ukraina daļu graudu eksporta novirzījusi caur mazākām Donavas ostām. Taču, kā norāda Visockis, šo ostu jaudu nav iespējams pilnvērtīgi izmantot, jo arī tās pastāvīgi tiek pakļautas uzbrukumiem. Arī Krievija pārvirza graudu eksportu pa ievērojami dārgākiem maršrutiem caur Baltijas jūru un Vladivostoku Tālajos Austrumos, kā arī cenšas savus naftas tankkuģus aprīkot ar pretdronu tīkliem un izmantot uzlabotas GPS signālu maldināšanas metodes, lai novērstu ukraiņu dronu trāpījumus. Saskaņā ar kuģniecības brokera “IFCHOR Galbraiths” satelītnovērošanas datiem septembrī Melnās jūras un tuvējās Azovas jūras ostās kuģos iekrauti 201 000 tonnu graudu jeb tikai sestā daļa no iepriekšējā mēneša apjoma.
Prognozes ir bēdīgas. Klimenko pauž bažas, ka situācija tikai pasliktināsies, ja neiejauksies NATO spēki. Taču šāda iejaukšanās ir maz ticama, lai gan Eiropas Parlaments, atsaucoties uz “nāvējošajiem uzbrukumiem”, aicinājis izveidot Eiropas Savienības jūras spēku operāciju Melnajā jūrā.
“Šobrīd ir naivi cerēt uz jebkādu pamieru Melnajā jūrā,” viņš sacīja. “Diemžēl karš ne tikai turpināsies, bet arī saasināsies un izpletīsies plašāk.” Viņš piebilda, ka tagad, kad abas puses apzinājušās, cik spēcīgs ierocis ir kuģniecības maršrutu traucēšana, šo procesu būs ļoti grūti apturēt. “Tas ir tāpat kā mēģināt iespiest zobu pastu atpakaļ tūbiņā. Tas nav iespējams.”