Krievija zaudējusi visas iespējas pārraut Ukrainas aizsardzību, militārais analītiķis atklāj iemeslu
Franču militārais analītiķis Klemāns Molēns uzskata, ka Ukrainas aizsardzības līniju nostiprināšana samazina iespējamību, ka Krievijas karaspēkam izdosies īstenot plašu frontes pārrāvumu.
Liela mēroga Krievijas karaspēka izrāviena iespējamība Ukrainā samazinās, jo Ukrainas aizsardzības pozīcijas kļūst arvien spēcīgākas. Par to paziņojis franču militārais analītiķis Klemāns Molēns, kurš publicējis Ukrainas nocietinājumu karti.
Laikā no 2014. līdz 2024. gadam, galvenokārt 2024. gadā, izbūvētie nocietinājumi aptver gan pašreizējās, gan bijušās karadarbības zonas. Daļa no tiem jau atrodas Krievijas karaspēka aizmugurē un apgrūtina tā pārvietošanos.
Kartē atsevišķi atzīmētas arī aizsardzības līnijas, kas kopš 2025. gada tiek būvētas saskaņā ar jaunu aizsardzības doktrīnu, kā arī nocietinājumi, kuru izbūve plānota vai jau tiek īstenota 2026. gadā.
Molēns norādīja, ka pēc vairāku gadu intensīvas nocietinājumu būvniecības šovasar darbu temps Ukrainas austrumos un dienvidos ir samazinājies. Par galveno iemeslu analītiķis nosauca Ukrainas spēku panākumus atsevišķos frontes virzienos un augsto aizsardzības pozīciju gatavības līmeni.
Les chances d'une percée russe 🇷🇺 en Ukraine 🇺🇦 s'amoindrissent d'année en année avec le renforcement des fortifications ukrainiennes. 🟡Fortifications de 2014-2024 (principalement 2024), combats en cours, un certain nombre est situé derrière les lignes russes et complique les déplacements 🟠Fortifications de 2025 (nouvelle doctrine), ligne pas encore atteinte 🔴Fortifications de 2026 Après un travail de fortification non-stop ces dernières années, l'armée ukrainienne a grandement ralenti la préparation de fortifications dans l'est et le sud cet été, ce qui s'explique par les succès dans différentes directions et le bon état de préparation ukrainien. Travaux en cours ces dernières semaines : Pavlohrad, Izioum, Kharkiv, Tchernihiv et Kyiv. Plus proche du front, l'Ukraine continue de renforcer les obstacles anti-infanterie, en particulier les barbelés et fils de fer. Cette carte est assez intéressante pour voir les priorités chaque année, les nœuds logistiques importants et les zones les plus défendues. Rappelons un point : côté russe, il n'y a pas de lignes d'obstacles similaires.— Clément Molin (@clement_molin) October 25, 2026
Pēdējās nedēļās nocietinājumu būvniecība turpinājusies Pavlohradas, Izjumas, Harkivas, Čerņihivas un Kijivas apkārtnē.
Vienlaikus arī tuvāk frontes līnijai Ukraina turpina īstenot nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Tie galvenokārt paredzēti pretinieka kājnieku apturēšanai, tostarp tiek uzstādīti dzeloņstiepļu un spirālveida stiepļu šķēršļi.
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Pēc Molēna vērtējuma, karte ļauj izsekot, kā laika gaitā mainījušās Ukrainas aizsardzības nocietinājumu būvniecības prioritātes, kur atrodas svarīgākie loģistikas mezgli un kuri rajoni ir vislabāk nocietināti.
Analītiķis arī pievērsa uzmanību tam, ka Krievijas armija nav izveidojusi līdzvērtīgas aizsardzības šķēršļu līnijas.