Krievija zaudējusi visas iespējas pārraut Ukrainas aizsardzību, militārais analītiķis atklāj iemeslu
Foto: Ukrainas Sauszemes spēki
Tuvāk frontes līnijai Ukraina turpina īstenot nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Tie galvenokārt paredzēti pretinieka kājnieku apturēšanai, tostarp tiek uzstādīti dzeloņstiepļu un spirālveida stiepļu šķēršļi.
Pasaulē

Krievija zaudējusi visas iespējas pārraut Ukrainas aizsardzību, militārais analītiķis atklāj iemeslu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Franču militārais analītiķis Klemāns Molēns uzskata, ka Ukrainas aizsardzības līniju nostiprināšana samazina iespējamību, ka Krievijas karaspēkam izdosies īstenot plašu frontes pārrāvumu.

Krievija zaudējusi visas iespējas pārraut Ukrainas...

Liela mēroga Krievijas karaspēka izrāviena iespējamība Ukrainā samazinās, jo Ukrainas aizsardzības pozīcijas kļūst arvien spēcīgākas. Par to paziņojis franču militārais analītiķis Klemāns Molēns, kurš publicējis Ukrainas nocietinājumu karti.

Laikā no 2014. līdz 2024. gadam, galvenokārt 2024. gadā, izbūvētie nocietinājumi aptver gan pašreizējās, gan bijušās karadarbības zonas. Daļa no tiem jau atrodas Krievijas karaspēka aizmugurē un apgrūtina tā pārvietošanos.

Kartē atsevišķi atzīmētas arī aizsardzības līnijas, kas kopš 2025. gada tiek būvētas saskaņā ar jaunu aizsardzības doktrīnu, kā arī nocietinājumi, kuru izbūve plānota vai jau tiek īstenota 2026. gadā.

Molēns norādīja, ka pēc vairāku gadu intensīvas nocietinājumu būvniecības šovasar darbu temps Ukrainas austrumos un dienvidos ir samazinājies. Par galveno iemeslu analītiķis nosauca Ukrainas spēku panākumus atsevišķos frontes virzienos un augsto aizsardzības pozīciju gatavības līmeni.

Pēdējās nedēļās nocietinājumu būvniecība turpinājusies Pavlohradas, Izjumas, Harkivas, Čerņihivas un Kijivas apkārtnē.

Vienlaikus arī tuvāk frontes līnijai Ukraina turpina īstenot nepieciešamos aizsardzības pasākumus. Tie galvenokārt paredzēti pretinieka kājnieku apturēšanai, tostarp tiek uzstādīti dzeloņstiepļu un spirālveida stiepļu šķēršļi.

Pēc Molēna vērtējuma, karte ļauj izsekot, kā laika gaitā mainījušās Ukrainas aizsardzības nocietinājumu būvniecības prioritātes, kur atrodas svarīgākie loģistikas mezgli un kuri rajoni ir vislabāk nocietināti.

Analītiķis arī pievērsa uzmanību tam, ka Krievijas armija nav izveidojusi līdzvērtīgas aizsardzības šķēršļu līnijas.

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