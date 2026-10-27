Ziemassvētku tirdziņš Doma laukumā 2025. gada 28. novembrī.
Pasaulē
Šodien 05:30
Karstvīns par nepilnu eiro: nosaukti Eiropas lētākie Ziemassvētku tirdziņi
Eiropas Ziemassvētku tirdziņus ik gadu apmeklē miljoniem cilvēku. Tomēr pēdējos gados dažos no tiem cenas ir pieaugušas tik ļoti, ka tirdziņu apmeklējums kļūst par izpriecu, ko var atļauties tikai retais.
Tomēr Eiropā netrūkst arī vietu, kur aromātisks karstvīns un svētku gardumi nemaksās veselu bagātību. Uzņēmuma "Eurochange" analītiķi izpētījuši karstvīna cenas 55 populāros Eiropas Ziemassvētku tirdziņos, lai izveidotu jaunāko karstvīna cenu reitingu (Mulled Wine Index).
Izrādās, ka vislētāk šo iecienīto Ziemassvētku dzērienu var baudīt Rumānijā – šīs valsts pilsētu Ziemassvētku tirdziņi ieņēmuši visas trīs pirmās vietas reitingā.
15 Eiropas Ziemassvētku tirdziņi ar vislētāko karstvīnu 2026. gadā
- Sibiu, Rumānija: no 2026. gada 14. novembra līdz 2027. gada 4. janvārim. Karstvīna cena – 5 Rumānijas lejas (aptuveni 0,93 eiro).
- Brašova, Rumānija: no 2026. gada 27. novembra līdz 2027. gada 3. janvārim. Karstvīna cena – 10 Rumānijas lejas (aptuveni 1,87 eiro).
- Krajova, Rumānija: no 2026. gada 13. novembra līdz 2027. gada 3. janvārim. Karstvīna cena – 10 Rumānijas lejas (aptuveni 1,87 eiro).
- Sofija, Bulgārija: no 2026. gada 20. novembra līdz 28. decembrim. Karstvīna cena – 2,05 eiro.
- Olomouca, Čehija: no 2026. gada 20. novembra līdz 23. decembrim. Karstvīna cena – 50 Čehijas kronas (aptuveni 2,05 eiro).
- Brno, Čehija: no 2026. gada 13. novembra līdz 31. decembrim. Karstvīna cena – 50 Čehijas kronas (aptuveni 2,05 eiro).
- Gēteborga, Zviedrija: no 2026. gada 14. novembra līdz 30. decembrim. Karstvīna cena – 25 Zviedrijas kronas (aptuveni 2,25 eiro).
- Bukareste, Rumānija: no 2026. gada 27. novembra līdz 27. decembrim. Karstvīna cena – 12 Rumānijas lejas (aptuveni 2,25 eiro).
- Plzeņa, Čehija: no 2026. gada 21. novembra līdz 23. decembrim. Karstvīna cena – 60 Čehijas kronas (aptuveni 2,46 eiro).
- Strasbūra, Francija: no 2026. gada 26. novembra līdz 24. decembrim. Karstvīna cena – 3 eiro.
- Milūza, Francija: no 2026. gada 20. novembra līdz 27. decembrim. Karstvīna cena – 3 eiro.
- Viļņa, Lietuva: no 2026. gada 28. novembra līdz 27. decembrim. Karstvīna cena – 3 eiro.
- Ljēža, Beļģija: no 2026. gada 28. novembra līdz 30. decembrim. Karstvīna cena – 3 eiro.
- Varšava, Polija: no 2026. gada 27. novembra līdz 26. decembrim. Karstvīna cena – 15 Polijas zlotu (aptuveni 3,41 eiro).
- Grāca, Austrija: no 2026. gada 20. novembra līdz 24. decembrim. Karstvīna cena – 3,50 eiro.