Sapīkušais Tramps grib saraut attiecības ar Norvēģiju: "**** valsts!"
Līdz šim ASV prezidents Donalds Tramps atklāti nicīgi izteicies par tādām kara vai nemieru plosītajām pasaules nabadzīgajām valstīm kā Haiti, Lībija, Somālija, Jemena. Nu viņu klāstam Baltā nama saimnieks ir pievienojis Norvēģiju — vienu no pasaules bagātākajām valstīm un tradicionāli ASV sabiedroto.
Iemesls ir pavisam vienkāršs — ar saasinātu godkāri sirgstošais ASV prezidents nespēj piedot Norvēģijai, ka tā viņam nav piešķīrusi Nobela miera prēmiju, par kuru viņš pie katras iespējas atgādina jau gadiem ilgi, pastāvīgi paplašinot sev piedēvēto nopelnu sarakstu.
Ja iepriekš Tramps un viņa administrācijas amatpersonas “aprobežojās” ar viņa slavināšanu pirms prēmijas pasludināšanas un pēc tam Norvēģijas publisku kaunināšanu pēc kārtējās neveiksmes, tad svētdien mītiņa laikā Mičiganas štata Porthūronā Tramps paziņoja, ka Norvēģija kļuvusi par “sūda valsti”, no kuru viņš vairs negribot ielaisties pilnīgi nekādās darīšanās.
ASV prezidents aktīvi iesaistījies mītiņos pirms 3. novembrī paredzētajām vidustermiņa vēlēšanām, kurās pilnībā pārvēlēs Pārstāvju palātu un trešdaļu Senāta, bet republikāņiem draud kontroles zaudēšana pār abām Kongresa palātām. Mītiņos Tramps nesaudzīgi noķengā demokrātu kandidātus gan personiski, gan politiski, tostarp viņiem piedēvējot vēlmi pilnībā atvērt ASV robežas nekontrolētai imigrācijai. Šajā saistībā Tramps mēdza stāstīt, ka visādu “trešās pasaules” pārstāvju vietā labprātāk redzētu imigrantus, piemēram, no Skandināvijas valstīm. Nu no šī saraksta ir izsvītrota Norvēģija.
Tramps par Nobela miera prēmijas nesaņemšanu regulāri žēlojies jau pirmās prezidentūras laikā, taču pēc atgriešanās Baltajā namā 2025. gadā tā kļuvusi par apsēstību, kuras ugunij eļļu pielējušas pēdējās divas neveiksmes. Sociālajos tīklos var atrast neskaitāmus video, kur ASV prezidents dažādām auditorijām stāsta, cik ļoti bija pelnījis prēmiju un netaisnīgi nav saņēmis, bieži vien izliekoties, ka nemaz tik ļoti viņam šo prēmiju nemaz nevajagot. Piedāvājam ļoti nepilnīgu kompilāciju.
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2025. gadā prēmija tika piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, savukārt 2026. gadā Dienvidāfrikas juristei Navanetemai “Navi” Pilajai. Pēc pēdējās neveiksmes Tramps asi vērsās pret Norvēģiju. “Tas ir neizdzēšams kauna traips Norvēģijai un cilvēkiem, kuri pieņēma šo apkaunojošo un pazemojošo lēmumu,” viņš paziņoja, apgalvojot, ka par katru no astoņiem izbeigtajiem kariem viņam pienāktos atsevišķa prēmija. Nu viņa retorika kļuvusi vēl agresīvāka, ka Norvēģiju nodēvējot par “sūda valsti”.
“Bet kā ar mani?” mītiņā vaicāja Tramps. “Tāpēc es neesmu sajūsmā par Norvēģiju. Atklāti sakot, Norvēģija ir draņķīga. Patiesībā Norvēģija ir kļuvusi par īstu sūda valsti,” pavēstīja ASV prezidents, kārtējo reizi stāstot par “pabeigtajiem astoņiem kariem”.
Tramps sākotnēji runāja par imigrāciju uz ASV, taču tad pēkšņi pievērsās Norvēģijas kritizēšanai. “Mēs sadarbojamies ar Dāniju – laba valsts, jauka, patīkama valsts. Ja kāds no Dānijas vēlas ierasties mūsu valstī, es to pilnībā atbalstu. Bet man jums jāsaka – kas attiecas uz Somāliju... Man viņi ir līdz kaklam. Man viņi ir līdz kaklam. Es daudz labprātāk izvēlos Dāniju. Dānija – viņus mēs uzņemsim. Zviedrija, Norvēģija... Nedomāju gan, jo es nesaņēmu Nobela prēmiju, lai gan es to visu izbeidzu. Tāpēc es negribu nevienu no Norvēģijas. Es negribu nekādas darīšanas ar Norvēģiju,” paziņoja Tramps.
Lai gan Tramps 2025. gadā Nobela Miera prēmiju nesaņēma, tās laureāte no Venecuēlas šā gada janvārī tikšanās laikā Baltajā namā viņam pasniedza savu medaļu, un Tramps to uzdeva kā faktu, ka viņa esot sapratusi, kurš patiesībā to bija pelnījis. “Un cilvēks, kurš to saņēma, Marija, bija ļoti jauka,” sacīja Tramps. “Viņa teica: “Es nespēju noticēt, ka to saņēmu. Tai vajadzēja nonākt pie prezidenta Trampa,” un viņa man atdeva savu Nobela Miera prēmiju. Tas bija tik jauki. Ļoti jauki. Es to neaizmirsīšu. Tas bija ļoti jauki.”
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Tramps vairākkārt pieprasījis, lai viņam piešķirtu Nobela Miera prēmiju un vainojis Norvēģijas valdību prēmijas nepiešķiršanā, lai gan Nobela komiteja darbojas kā neatkarīga institūcija.
Norvēģijas ārlietu ministrs Espens Barts Eide Norvēģijas raidorganizācijai NRK norādīja, ka ASV prezidents lieliski zina, kā šī sistēma darbojas. “Viņš ļoti labi zina, ka Nobela komiteja ir neatkarīga. Mēs esam to atgādinājuši, ja nu kādam rodas šaubas, un nekas šajā ziņā nav mainījies,” sacīja Eide.
Pērn situācija aizgāja pat tiktāl, ka Norvēģijas izdevums “Dagens Næringsliv” ziņoja, ka Tramps zvanījis uz Norvēģiju, lai izdīktu prēmiju. Laikraksts apgalvoja, ka Trampa zvans pārsteidzis Norvēģijas finanšu ministru Jensu Stoltenbergu uz ielas: “Kamēr finanšu ministrs Jenss Stoltenbergs gāja pa Oslo ielu, pēkšņi piezvanīja Donalds Tramps … Viņš vēlējās Nobela prēmiju un parunāt par tarifiem.” Izdevums norādīja, ka tā nebija pirmā reize, kad Tramps sarunā ar Stoltenbergu bija pieminējis Nobela miera prēmijas nomināciju.
Nobela miera prēmija ir viena no piecām zviedru rūpnieka un dinamīta izgudrotāja Alfrēda Nobela (1833-1896) testamentā izveidotajām prēmijām un vienīgā, ko piešķir nevis Zviedrija, bet Norvēģija. Katru gadu Norvēģijas parlamenta ieceltā piecu locekļu Norvēģijas Nobela komiteja izskata plašo kandidātu klāstu, uzvarētāju paziņojot oktobrī, bet balvu pasniedzot Nobela nāves dienā 10. decembrī. Līdz šim no ASV prezidentiem šo balvu saņēmuši Teodors Rūzvelts (1906. g.), Vudro Vilsons (1919. g.), Džimijs Kārters (2002. g.) un Baraks Obama (2009. g.).
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Jāpiebilst, ka Tramps Nobela miera prēmijai nominēts deviņas reizes (katru gadu kopš 2016. gada, izņemot 2017. un 2023. gadu) un vienmēr palicis bešā. Viņu vēl vairāk tracina tas, ka ASV eksprezidents Baraks Obama, kuru viņš tagad cenšas visādos veidos apsūdzēt un aizvainot, to saņēma jau pirmajā prezidentūras gadā savā vienīgajā nominēšanas reizē.
Tiesa, Norvēģijas Nobela komiteja ievēro 50 gadu slepenības noteikumu par oficiālo nomināciju izpaušanu, un zināmais nomināciju skaits pamatojas uz iesniedzēju publiskiem paziņojumiem.
Nav šaubu, ka arī nākamgad Tramps būs izvirzīto kandidātu skaitā, nomināciju iesniegšanas termiņš ir 31. janvāris. Varbūt desmitajā piegājienā izdosies “pierunāt” beidzot iedot kāroto?