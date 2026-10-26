Gribēja izgreznot kabinetu, bet viss beidzās ar katastrofu: Hegseta komanda Pentagonā sabojā vēsturisku relikviju
ASV kara ministra Pīta Hegseta iecere savā kabinetā izstādīt globusu, ko Otrā pasaules kara laikā izmantojis Dvaits Eizenhauers, beigusies neveiksmīgi. Kā ziņots, viņa komanda nav spējusi pienācīgi pārvietot vērtīgo priekšmetu, nodarot ievērojamus bojājumus vēsturiskajam artefaktam, kas glabājās Pentagonā.
ASV kara ministra Pīta Hegseta vēlme savā kabinetā izvietot vēsturisku globusu, kas savulaik piederējis bijušajam ASV prezidentam Dvaitam Eizenhaueram, beigusies ar nopietnu incidentu. Kā ziņots, viņa darbinieki neuzmanīgas rīcības dēļ sabojājuši vērtīgo vēstures liecību.
Mēģinājums pārvietot pagājušā gadsimta 30. gados izgatavoto globusu beidzies neveiksmīgi, neatgriezeniski vērtīgajam priekšmetam nodarot būtiskus bojājumus. Par to liecina fotogrāfijas, kuras ekskluzīvi ieguvis laikraksts "The Washington Post".
Ar notikušo iepazinušies avoti izdevumam pastāstījuši, ka Hegsets vēlējies iegūt aptuveni 76 centimetrus diametrā lielo globusu tā ievērojamās vēsturiskās vērtības dēļ. Tagad sabojātais priekšmets ir viens no diviem globusiem, kurus, domājams, Otrā pasaules kara laikā izmantojis toreizējais ģenerālis Eizenhauers. Globuss glabājās Pentagonā.
Tradicionāli par šo vēsturiski nozīmīgo priekšmetu saglabāšanu un uzraudzību ir atbildīgas ASV Sauszemes spēku vadības amatpersonas.
Saskaņā ar ierasto kārtību vēsturisku priekšmetu pārvietošanai Pentagonā tiek piesaistīti profesionāli muzeju speciālisti un vēsturisko kolekciju glabātāji. Tomēr šajā gadījumā uzdevums tika uzticēts Hegseta biroja nosūtītai darbinieku komandai, vēsta "Irish Star" un "Mirror US".
Darbinieki nav spējuši pienācīgi pārvietot antīko priekšmetu, kā rezultātā globuss uzgāzies uz savas pamatnes un tajā izveidojusies vairākus centimetrus gara plaisa. Par to laikrakstam "The Washington Post" pastāstījuši avoti, kas informēti par notikušo.
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ASV Sauszemes spēki kopš tā laika ir atzinuši, ka globuss ticis sabojāts, un apstiprinājuši izdevumam, ka incidents noticis 3. februārī, mēģinot to pārvietot. Sauszemes spēku pārstāvis norādījis, ka bojātais globuss tā arī nav nogādāts iecerētajā vietā.
Avoti atklājuši, ka Sauszemes spēku struktūrvienība, kuras pārziņā atradās globuss, sākotnēji plānojusi konsultēties ar ASV Sauszemes spēku Militārās vēstures centra ekspertiem par pareizu priekšmeta transportēšanas kārtību un pārvietošanas dokumentēšanu.
Tomēr militārās vēstures eksperti bija nosūtīti piespiedu bezalgas atvaļinājumā daļējas federālās valdības darbības apturēšanas dēļ. To izraisīja Kongresa domstarpības par Trampa administrācijas stingro imigrācijas politiku.
Tā kā eksperti nebija pieejami, Hegseta komanda nolēma pārvietot globusu bez viņu norādījumiem, pastāstīja avoti.
Kāds avots pieļāva, ka darbinieku lēmums turpināt pārvietošanu bez pienācīgas speciālistu uzraudzības varētu liecināt par "acīmredzamu pacietības trūkumu".
Joprojām nav skaidrs, vai rīkojumu pārvietot globusu uz Hegseta kabinetu devis pats aizsardzības ministrs vai kāda cita augsta amatpersona viņa birojā. Tāpat nav apstiprināts, vai Hegseta darbinieku rīcībā bijis atbilstošs aprīkojums, lai droši pārvietotu vēsturisko priekšmetu.
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Pirms vairākiem gadiem līdzīgs ar Eizenhaueru saistīts globuss tika pārvietots, vispirms to rūpīgi ietinot aizsargmateriālos, ievietojot transportēšanas kastē un pēc tam nogādājot no militārās vēstures priekšmetu glabātavas Alabamas štatā uz netālu esošu Sauszemes spēku bāzi.