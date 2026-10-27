Jau šodien Izraēlā ievēlēs jauno parlamentu. Kurš var apdraudēt Netanjahu pozīcijas?
Jau šodien, 27. oktobrī, Izraēlā notiek parlamenta vēlēšanas, kas noteiks vai premjerministrs Benjamins Netanjahu saglabās varu Izraēlā vai arī valsts vadību pārņems opozīcija, kuru šajās vēlēšanās pārstāv bijušais armijas ģenerālštāba priekšnieks Gadi Eizenkots.
Šīs ir pirmās parlamenta vēlēšanas Izraēlā kopš 2023. gada 7. oktobra "Hamas" kaujinieku uzbrukuma Izraēlas mūzikas festivāla dalībniekiem, un tam sekojošajiem kariem Gazā, Libānā un Irānā. Vēlēšanās arī izšķirsies tas, vai varu valstī saglabās Benjamins Netanjahu, kurš bijis Izraēlas premjers jau teju 19 gadus - no 1996. līdz 1999. gadam, no 2009. līdz 2021. gadam un no 2022. gada līdz šim brīdim.
Izraēlas vēlētājiem, atdodot savu balsi, būs jālemj par vairākiem smagiem jautājumiem: kurš ir atbildīgs par drošības dienestu neveiksmēm pirms 2023. gada 7. oktobra "Hamas" uzbrukuma festivāla apmeklētājiem; vai ultraortodoksālajiem ebrejiem jāpilda militārais dienests un kā vērtēt Netanjahu virzīto tiesu sistēmas reformu. Vēlēšanu iznākums var noteikt arī valsts turpmāko kursu karos, kuros Izraēla ir iesaistīta.