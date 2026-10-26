Tuvajos Austrumos izšautas raķetes, ar kurām Ukraina varētu karot gadiem - atklāj militārpersona
Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" raķešu būtu pieticis vairākiem gadiem, ja ievērojama daļa pārtvērējraķešu nebūtu iztērēta Tuvajos Austrumos. Vienlaikus kaujas pieredze Ukrainas bruņotajiem spēkiem ļāvusi mainīt šo sistēmu izmantošanas taktiku.
Par to "RBC-Ukraine" raidierakstā "Eto baza" paziņojis Ukrainas Gaisa spēku pavēlniecības Komunikācijas pārvaldes vadītājs Jurijs Ihnats.
Viņš paskaidroja, ka pilna mēroga kara laikā Ukrainas militārpersonas ir mainījušas pieeju ASV ražoto pretgaisa aizsardzības sistēmu izmantošanai. Proti, tās iemācījušās izmantot "Patriot" dažādās taktiskajās situācijās un taupīgāk izlietot dārgās pārtvērējraķetes.
Kā Ukraina mainījusi "Patriot" izmantošanas taktiku
Pēc Ihnata teiktā, Ukrainas pieredze "Patriot" izmantošanā būtiski atšķiras no citu valstu pieejas. Viens no piemēriem ir iespēja izmantot šo sistēmu ne tikai stacionārās pozīcijās, bet arī slēpņos, pēc uzbrukuma mainot atrašanās vietu.
"Piemēram, "Patriot" var izmantot nevis kā stacionāru sistēmu, kā to dara amerikāņi, izvietojot to lidlaukos vai bāzēs, bet gan padarīt to, nosacīti runājot, par "klejojošu" sistēmu – izvietot slēpnī, notriekt piecus lidaparātus un neskartiem atgriezties," skaidroja Gaisa spēku pārstāvis.
Viņš pieminēja arī kādu gadījumu Brjanskas apgabalā, minot to kā piemēru Ukrainas karavīru spējām izmantot amerikāņu pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Kāpēc radies raķešu deficīts?
Vēl viena atšķirība saistīta ar munīcijas patēriņu. Pēc Ihnata teiktā, Ukrainas pretgaisa aizsardzības vienības iemācījušās izmantot vienu raķeti pret vienu mērķi, savukārt Tuvajos Austrumos atsevišķos gadījumos vienlaikus esot izšautas pat astoņas pārtvērējraķetes.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viņš paskaidroja, ka "Patriot" sistēmai ir trīs darbības režīmi: automātiskais, pusautomātiskais un manuālais.
Automātiskajā režīmā sistēma var izšaut ievērojamu skaitu pārtvērējraķešu. Tāpēc, trūkstot atbilstošai kaujas pieredzei, pret vienu mērķi varēja tikt izšautas visas palaišanas iekārtā esošās raķetes.
"Šādas pieredzes trūkuma dēļ viņi pret vienu "Shahed" dronu vai vienu ballistisko raķeti varēja izšaut visu pārtvērējraķešu komplektu no palaišanas iekārtas," piebilda Ihnats.
Pēc viņa aplēsēm, ar Tuvajos Austrumos izlietoto raķešu daudzumu Ukrainai būtu pieticis vairākiem gadiem, lai nodrošinātu šo sistēmu darbību kaujas apstākļos.
"Tāpēc mēs arī tagad esam nonākuši krīzē, kurā atrodamies, jo ar to, kas tika iztērēts Tuvajos Austrumos, mums būtu pieticis vēl vairākiem gadiem "Patriot" sistēmu kaujas darbības nodrošināšanai," rezumēja Ihnats."
Ukraina saņem četras reizes mazāk raķešu nekā iepriekš
Jāatgādina, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paziņoja, ka Ukraina mēnesī saņem tikai 12 raķetes "Patriot" sistēmām – aptuveni četras reizes mazāk nekā ASV prezidenta Džo Baidena administrācijas laikā.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pēc prezidenta teiktā, daļu piegāžu, par kurām Kijiva jau ir samaksājusi, ASV joprojām nav saskaņojušas.
Zelenskis arī brīdināja, ka pārtvērējraķešu trūkuma dēļ Krievija varētu pastiprināt ballistisko raķešu uzbrukumus.
Ukraina risina sarunas ar Eiropas partneriem par papildu raķešu saņemšanu, tomēr to nodošanai nepieciešams ASV saskaņojums.