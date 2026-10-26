Sarunās par Ukrainu Putins tēmē arī uz Latviju: Maskavas jaunās prasības satrauc Eiropu
Krievijas diktators Vladimirs Putins sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā gatavojas izvirzīt jaunas, tālejošas prasības, kas varētu būtiski ietekmēt visas Eiropas drošību, tostarp arī Latviju.
Krievijas diktators Vladimirs Putins plāno izmantot jauno sarunu posmu par Ukrainu, lai panāktu piekāpšanos no NATO un ierobežotu alianses militāro klātbūtni Eiropā. Par to, atsaucoties uz diplomātiskajiem avotiem, raksta "The Telegraph".
Putina palīgs Jurijs Ušakovs paziņojis, ka sarunu procesā starp Krieviju, Ukrainu un ASV nepieciešams iesaistīt arī Eiropas valstis.
Saskaņā ar izdevuma avotu sniegto informāciju Maskava varētu censties panākt NATO militārās klātbūtnes samazināšanu Eiropā līdz 1997. gada līmenim, proti, laikam pirms vairāku bijušā Austrumu bloka valstu pievienošanās aliansei.
Šādas prasības varētu nozīmēt NATO karaspēka izvešanu no Polijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas. Visas piecas valstis robežojas ar Krieviju.
Vienlaikus Ušakovs negaida būtisku progresu gaidāmajā tikšanās reizē, nodēvējot to par "izmēģinājuma" tikšanos.
Savukārt Eiropas un Ukrainas amatpersonas paudušas gatavību sarunās Abū Dabī apspriest plašāku Eiropas pēckara drošības jautājumu loku.
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Tomēr, kā norāda "The Telegraph", Eiropas valstis joprojām noraida Maskavas prasības.
Kāda Eiropas amatpersona paziņojusi, ka Eiropas nostāja nav mainījusies kopš 2022. gada janvāra, kad NATO noraidīja prasību izvest karaspēku un kodolieročus no bijušo padomju republiku teritorijas.
Putina prasībai par NATO atgriešanos pie 1997. gada robežām nav juridiska pamata, kas ļautu Krievijai pieprasīt alianses karaspēka izvešanu no Latvijas vai citām NATO dalībvalstīm. 1997. gads Maskavas prasībās nav minēts nejauši. Toreiz NATO un Krievija parakstīja Pamataktu par savstarpējām attiecībām un drošību, kurā alianse pauda apņemšanos tā laika drošības apstākļos neizvietot ievērojamus pastāvīgus kaujas spēkus jauno dalībvalstu teritorijā. Tomēr šī politiskā vienošanās neaizliedza NATO paplašināšanos un nepiešķīra Krievijai tiesības noteikt, kur drīkst atrasties alianses karaspēks. Turklāt dokumentā paredzētās apņemšanās bija saistītas ar tā laika drošības situāciju, kas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir būtiski mainījusies.
Līdzīgas prasības Krievija oficiāli izvirzīja jau 2021. gada decembrī, neilgi pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā.
Maskava toreiz publiskoja divus drošības garantiju līgumu projektus, kuros cita starpā pieprasīja ierobežot NATO militāro darbību un spēku izvietošanu valstīs, kas aliansei pievienojās pēc 1997. gada. Rietumvalstis šīs prasības noraidīja, taču piedāvāja apspriest bruņojuma kontroli, militāro caurskatāmību un risku mazināšanu.