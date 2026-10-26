Lulas uzvara stratēģiski svarīgajās Brazīlijas vēlēšanās attālina valsti no Trampa orbītas
Vēsturiskā Brazīlijas prezidenta Luīsa Ināsia Lulas da Silvas uzvara Brazīlijas prezidenta vēlēšanās ne tikai nostiprinājusi viņa pozīcijas valsts politikā, bet arī apturējusi ASV prezidentam Donaldam Trampam tuvu labējo kandidātu uzvaru vilni Latīņamerikā.
Lula kļuvis par pirmo Brazīlijas prezidentu, kurš ievēlēts ceturtajam pilnvaru termiņam. Pēc ciešajiem rezultātiem un zaudējuma vēlēšanu pirmajā kārtā viņš trijās nedēļās līdz otrajai kārtai ieguva vairāk nekā desmit miljonus papildu balsu, bet viņa konkurents Flavio Bolsonaru — 3,6 miljonus.
Kopš Brazīlijas atgriešanās pie demokrātijas 1985. gadā nevienam prezidenta amata kandidātam vēl nebija izdevies šādi atspēlēt pirmās kārtas zaudējumu.
Lulas uzvara apturējusi Trampam tuvo kandidātu panākumu vilni Latīņamerikā
Lulas uzvara apturējusi Trampam tuvo labējo kandidātu panākumu virkni Latīņamerikā. Reģionā arvien vairāk valstu vadītāju ir nostājušies tuvāk ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijai, savukārt Brazīlija Lulas vadībā saglabā atšķirīgu ārpolitisko kursu.
Brazīlijas ārpolitiskā izvēle ir nozīmīga arī tās svara dēļ: tā ir lielākā ekonomika Latīņamerikā, un tās lielākais tirdzniecības partneris ir Ķīna. Lulas valdība vairākkārt izmantojusi valsts ekonomisko ietekmi, lai pretotos Vašingtonas tirdzniecības un politiskajām prasībām.
Ja uzvarētu Bolsonaru, Brazīlija, visticamāk, būtu tuvinājusies ASV centieniem nostiprināt ietekmi Rietumu puslodē un ierobežot tajā Ķīnas klātbūtni.
Lula vēlēšanu kampaņā un starptautiskajā politikā uzsvēris Brazīlijas suverenitāti. “Brazīlija nav neviena pagalms,” viņš septembrī sacīja ANO sanāksmē, vēršoties pret pieaugošo Vašingtonas ietekmi valstī. Vienlaikus Lula līdz šim rīkojies piesardzīgi: pēc ASV noteiktajiem jaunajiem tarifiem Brazīlijas precēm viņš pieļāva atbildes pasākumus, bet nav pilnībā noslēdzis durvis sadarbībai ar Trampa administrāciju.
Politikas analītiķis Maikls Pārbergs norādījis, ka Lulam suverenitāte nenozīmē obligātu konfrontāciju: “Lula nav ideoloģiski nostājies pret amerikāņiem, un viņam nav grūti sadarboties ar labējām valdībām.” Taču reģionā viņam būs mazāk sabiedroto nekā iepriekš, tādēļ ietekme, visticamāk, būs jābalsta Brazīlijas ekonomiskajā spēkā un tirdzniecības saitēs, pauž analītiķis.
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Bolsonaru neatzīst vēlēšanu rezultātus
Trampa sabiedrotais Flavio Bolsonaru, tāpat kā viņa tēvs pirms četriem gadiem, atteicies atzīt vēlēšanu rezultātus un paziņojis, ka vērsīsies tiesā, lai panāktu vēlēšanu anulēšanu. Viņš arī apstrīdēja Augstākās tiesas tiesneša lēmumu par divu stundu balsošanas pagarināšanu. “Ņemot vērā to, kā šie notikumi risinājās, vēlēšanu rezultātus nav iespējams atzīt,” sacīja Bolsonaru.
Balsošanu par divām stundām Brazīlijā pagarināja pēc abu kandidātu kampaņu lūgumiem. Lulas komanda norādīja uz kavējumiem autobusu maršrutos, kas vairākos štatos veda vēlētājus uz vēlēšanu iecirkņiem, bet Bolsonaru komanda norādīja uz stipro lietu, kas apgrūtināja vēlētāju nokļūšanu līdz balsošanas vietām.
Lulam būs grūti vadīt valsti
Lai gan Trampa sabiedrotais Flavio Bolsonaru vēlēšanās zaudēja, viņa tēva Žaira Bolsonaru iesāktā galēji labējā politiskā kustība joprojām valstī ir ietekmīga. Un Lulas vēsturiskā uzvara gan nenozīmē to, ka viņam būs viegli īstenot savus plānus.
4. oktobrī, prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā, Brazīlijā notika arī Kongresa vēlēšanas, kurās labējās partijas ieguva 303 no 513 deputātu palātas vietām. Kreisās partijas ieguva 124 vietas, bet centriskās partijas 86. Arī Senātā labējie kontrolēs gandrīz divas trešdaļas vietu.
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Prezidentam būs jārisina vēlētāju bažas par ikdienas izmaksām, parādiem un drošību. Lai gan inflācija valstī mazinās un nodarbinātības rādītāji uzlabojas, daudzi iedzīvotāji valstī joprojām izjūt cenu kāpumu un slogu uz mājsaimniecību tēriņiem. Tāpat svarīgs jautājums, kas viņam būs jārisina ir drošība. Lula paudis gatavību stingrāk sodīt noziedzniekus un atbalstīt kriminālatbildības vecuma samazināšanu līdz 16 gadiem par īpaši smagiem noziegumiem — nostāju, ko tradicionāli aizstāv labējie.
Lulas uzvara Brazīlijā izraisa pretrunīgu reakciju ASV politiķu vidū
Lulas da Silvas uzvara Brazīlijas prezidenta vēlēšanās izraisījusi atšķirīgas reakcijas ASV. Donalds Tramps jaunākais kritizēja Augstākās tiesas lēmumu pagarināt balsošanu par divām stundām. “Ja to pašu būtu izdarījusi konservatīva valdība Brazīlijā, visi ASV lielie mediji būtu sašutuši, bet, šķiet, viņi izvēlas klusēt, jo tas atbilst viņu interesēm,” viņš sacīja vietnē "X".
If a conservative government in Brazil did this, everyone in the mainstream press in America would lose their minds, but I guess they’re just choosing to be silent because it’s all for the cause.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 25, 2026
Demokrātiskais senators Bērnijs Sanderss apsveica Luli ar “ievērojamo atkārtoto uzvaru vēlēšanās”. Viņš uzsvēra, ka Brazīlijas prezidents ir iestājies par strādājošajiem un demokrātiju un turpinās to darīt arī nākamos četrus gadus. Bet kongresmenis Ro Hanna pauda, ka cilvēki visā pasaulē pretojas ekstrēmismam un ka Lulas uzvara ir daļa no šīs cīņas. “Autoritāri līderi vienmēr uzbrūk demokrātijai, jo viņiem nav izredžu pret tautas gribu,” viņš rakstīja, piebilstot, ka Trampam jārespektē vēlēšanu rezultāti un tie nedrīkst tikt apšaubīti.