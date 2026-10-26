Pēc septiņiem neveiksmīgiem mēģinājumiem dzimtenē atgriezusies Venecuēlas opozīcijas līdere Mačado. VIDEO
Pēc vairāk nekā 10 mēnešiem trimdā, Venecuēlā atgriezusies opozīcijas līdere un Nobela Miera prēmijas laureāte Marija Korina Mačado. Viņu Karakasā sagaidīja liels atbalstītāju pūlis.
Svētdien Mačado apmeklēja misi Laras štatā, kur viņu sagaidīja atbalstītāji, bet vēlāk viņa kolonnā devās uz Venecuēlas galvaspilsētu Karakasu. “Es esmu šeit. Kopā ar jums,” par savu ierašanos dzimtenē vietnē "X" rakstīja Mačado.
Finalmente, Caracas, estoy aquí!! 🇻🇪 https://t.co/VZ7GUkjWe3— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 26, 2026
Janvārī opozīcijas līdere slepus pameta Venecuēlu ar ātrlaivu, lai Norvēģijā saņemtu Nobela Miera prēmiju. Viņas padomnieks septembrī vēstīja, ka iepriekšējo nedēļu laikā politiķe septiņas reizes mēģinājusi atgriezties dzimtenē, taču viņai tas neesot ļauts. ASV noliedza ziņas, ka būtu iesaistījusies viņas atgriešanās aizkavēšanā.
Mačado atgriezusies Venecuēlā sarežģītā laikā
Jāpiemin, ka Mačado atgriezusies valstī sarežģītā politiskā situācijā - janvārī, pēc tam, kad ASV spēki aizturēja Venecuēlas vadoni Nikolasu Maduro, ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija jaunās Venecuēlas līderes amatā atbalstīja Maduro "labo roku" - viņa vietnieci Delsiju Rodrigesu, kura tika zvērināta kā pagaidu prezidente. Vēlāk viņa parakstīja naftas darījumu, kas ASV paredzēja īpaši izdevīgus nosacījumus.
Mačado sabiedrotais, bijušais prezidenta amata kandidāts Edmundo Gonsaless, apstiprināja viņas atgriešanos. “Ar prieku paziņoju, ka mūsu līdere, mana dārgā Marija Korina, atrodas Venecuēlā,” viņš rakstīja. “Šodien venecuēliešiem ir ļoti svarīga diena. Kopā ar viņu atgriežas mūsu suverēnā balss, lai vadītu šo procesu!” Gonsaless piebilda, ka drīzumā pievienosies Mačado, lai virzītu valsti “brīvības virzienā”.
2023. gadā Mačado uzvarēja opozīcijas rīkotajās prezidenta priekšvēlēšanās, iegūstot vairāk nekā 90% balsu. Maduro valdība viņai liedza kandidēt, apsūdzot opozīcijas līderi krāpšanā un nodokļu pārkāpumos. Mačado apsūdzības noraidīja, nosaucot tās par politiski motivētām. 2024. gada vēlēšanās viņas vietā kandidēja viņas partijas biedrs Edmundo Gonsaless.
Valdībai pietuvinātā vēlēšanu iestāde par uzvarētāju pasludināja Maduro, kaut gan vēlēšanu aptaujas un prezidenta priekšvēlēšanas liecināja, par viņa pilnīgu sakāci. Opozīcija publiskoja balsu skaitīšanas protokolus, apsūdzot valdību vēlēšanu rezultātu viltošanā. Vēlēšanu rezultātus neatzina ne Eiropas Savienība, ne ASV un citas valstis.
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Pagaidām nav skaidrs, ko Mačado plāno darīt turpmāk. Iepriekš viņa paudusi gatavību atkārtoti kandidēt uz prezidenta amatu, ja Venecuēlā notiks vēlēšanas. Viņas pārstāvis Mačado atgriešanos nosauca par “lielu soli ceļā uz demokrātisku pāreju un brīvām, godīgām un pārbaudāmām prezidenta vēlēšanām”. Savukārt Tramps žurnālistiem sacīja: “Es neko par to nezinu,” un pauda cerību, ka Mačado ir drošībā.