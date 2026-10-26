46 gadu vecumā mūžībā devusies balss, ko atpazīst katrs bērns
46 gadu vecumā mūžībā devies Ēriks Bauza - balss aktieris, kurš ierunājis īsfilmu sērijas "Trakie tūņi" tēlus Blīkšķu Banniju, pīli Dafiju un valodu raustošo cūku Porkiju.
Par skumjajām ziņām vietnē "Instagram" informēja aktiera tuvinieki, kas atklāja, ka Bauza nomiris pēkšņi. Viņš devies mūžībā svētdien savās mājās, un kā nāves cēlonis norādīts hipertensīva sirds un asinsvadu slimība.
Medija "The Hollywood Reporter" izplatītā paziņojumā filmu studijas "Warner Bros. Television Group" un ASV televīzijas tīklu nodaļas vadītājs Čenings Danžijs sacīja, ka “Bauza bija unikāls talants, kurš sagādāja prieku miljoniem cilvēku visā pasaulē". “Viņš turpināja tādu dižgaru kā Mels Blāns aizsākto. Ēriks arī iepriekš bija paudis, ka leģendārā "Trakie tūņi" mantojuma turpināšana ir bijis viens no lielākajiem pagodinājumiem viņa dzīvē.”
Kādā intervijā no 2021. gada Bauza norādīja, ka jau kopš bērnības bija liels "Trako tūņu" fans, un jau kopš mazām dienām centies atdarināt viņu balsis.
Ēriks Bauza ir ieguvis trīs prestižās "Emmy" balvas: 2022. gadā par balss aktiera sniegumu seriālā "Looney Tunes Cartoons", 2023. gadā par sniegumu "Bugs Bunny Builders", bet 2025. gadā par "Teen Titans Go!". Viņš ierunājis arī vairākus tēlus šovasar iznākušajā animācijas filmā "Coyote vs. Acme Bauza", kā arī piedalījās nesen iznākušajā filmā "Forgotten Island".
2021. gada filmā "Space Jam: A New Legacy" viņš ierunāja pīli Dafiju, cūku Porkiju u.c. tēlus. 2023. gadā viņš ierunāja ģenerāli Krupi filmā "The Super Mario Bros. Movie" un vēlāk arī tās turpinājumā "The Super Mario Galaxy Movie", kas šogad ir piektā ienesīgākā filma pasaulē.