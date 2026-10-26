Zelenskis novelk sarkanās līnijas: Ukraina nepiekritīs armijas ierobežošanai un neitralitātei
Ukraina potenciālajās miera sarunās ar Krieviju un ASV nepiekritīs armijā dienošo skaita ierobežošanai un valsts neitrālam statusam, intervijā Ukrainas telekanālam "1+1" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Galvenie aspekti šajā lietā ir tādi, ka mēs nevaram runāt par mūsu valsts neitralitāti. Un mums to nevajadzētu darīt, jo mūsu redzējums principā sakrīt ar amerikāņu redzējumu - mēs nevaram runāt par Ukrainas armijas ierobežošanu," sacīja Zelenskis.
Viņš arī uzsvēra, ka drošības garantijas Ukrainai nevar diktēt Krievija. "Tātad secinājumi ir skaidri - mūsu armijas ierobežošana un Ukrainas neitralitāte netiek apspriestas. Teritoriju jautājums ir sarkanā līnija, kas var tikt apspriesta vienīgi līderu līmenī," pauda Ukrainas prezidents.
Signāls par Krievijas gatavību mieram varētu būt enerģētikas pamiera noslēgšana vai trīspusēja Ukrainas, Krievijas un ASV līderu tikšanās, norādīja Zelenskis.
"Enerģētikas pamiera noslēgšana kā pirmais solis [ceļā uz mieru no Krievijas puses]. Es uzskatu, ka tas ir signāls," pauda Zelenskis.
Vēl viens signāls par Kremļa gatavību mieram varētu būt vienošanās par trīspusēju līderu tikšanos.
"Es uzskatu, ka tā var notikt. Jūs atceraties, ka amerikāņi deva signālus par decembri, par G20 sanāksmi Maiami, Floridā. Viņi saņēma no mums atbildi pa dažādiem kanāliem - gan publiskiem, gan nepubliskiem. Mēs esam gatavi, ja krievi ir gatavi," uzsvēra Ukrainas prezidents.
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Iepriekš Krievijas diktatora Vladimira Putina ārpolitikas palīgs Jurijs Ušakovs pauda, ka Krievija ir gatava atsākt sarunas ar Ukrainu un ASV pēc Tautas vienotības dienas, kas Krievijā tiek atzīmēta 4. novembrī.
"Pirmajā tikšanās reizē arī neko daudz neizlemsi, tā, visticamāk, būs drīzāk iepazīšanās rakstura," Ušakova teikto citē aģentūra "Interfax".