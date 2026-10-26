Lula uzvar Brazīlijas prezidenta vēlēšanās, bet Bolsonaru sola rezultātus apstrīdēt tiesā
Brazīlijā svētdien notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējis pašreizējais prezidents Luīss Ināsiu Lula da Silva, liecina vēlēšanu rezultāti.
Pēc visu balsu saskaitīšanas konstatēts, ka kreiso spēku pārstāvis Lula ieguvis 51,8% balsu, bet labējais senators Flāviu Bolsonaru - 48,2% balsu. Lula saņēmis apmēram 4,4 miljonus balsu vairāk nekā Bolsonaru.
Lula, kam otrdien apritēs 81 gads, ir prezidents kopš 2023. gada, kā arī bija valsts galvas amatā no 2003. līdz 2010. gadam. Uz nākamo četru gadu amata termiņu viņš tiks inaugurēts janvārī.
Bolsonaru paziņoja, ka apstrīdēs vēlēšanu rezultātus tiesā, jo pēc Lulas kampaņas lūguma Augstākā tiesa pagarināja balsošanas laiku visā valstī par divām stundām. Lūgums tika pamatots ar to, ka Sanpaulu un Salvadorā kavējās vēlētāju nogādāšana iecirkņos ar autobusiem. Abās pilsētās pārsvarā ir Lulas atbalstītāji.
Arī Bolsonaru kampaņa bija lūgusi pagarināt iecirkņu darba laiku vairākās vietās valsts dienvidos, kur vēlēšanu norisi traucēja lietusgāžu izraisīti plūdi un elektroapgādes traucējumi. Dienvidos lielāks atbalsts ir Bolsonaru.
45 gadus vecais Flāviu Bolsonaru ir senators kopš 2019. gada. Viņa tēvs Žairs Bolsonaru bija prezidents no 2019. līdz 2022. gadam, kad prezidenta vēlēšanās zaudēja Lulam. Žairam Bolsonaru ir piespriests 27 gadu cietumsods par valsts apvērsuma plānošanu pēc sakāves vēlēšanās, un pašlaik veselības stāvokļa dēļ viņš atrodas mājas arestā.
Vēlēšanu pirmajā kārtā 4. oktobrī Flāviu Bolsonaru ieguva 47% balsu, bet Lula - 45% balsu.
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Vēlēšanu kampaņā galvenā uzmanība tika pievērsta noziedzībai, valsts lomai, Augstākās tiesas neatkarībai un attiecībām ar ASV.
Strādnieku partijas pārstāvis Lula ir iecerējis turpināt savas valdības sociālās programmas un valsts investīcijas, vienlaikus saglabājot spēcīgu valsts lomu.
Liberālās partijas pārstāvis Flāviu Bolsonaru vēlas samazināt valsts pakalpojumus un stingrāk cīnīties pret noziedzību.