Trauksme Šveices Alpos: 250 tūkstošus tonnu smags ledus bluķis draud izraisīt katastrofālu lavīnu
Šveices Alpos, virs Randas ciemata Valē kantonā, draudīgi sasvēries milzīgs ledus bluķis, kura masa sasniedz aptuveni 250 000 tonnu. Tas lēnām slīd lejup pa Veishorna kalna nogāzi, turklāt svaigi uzsnigušais sniegs ievērojami palielina masīvas ledus un sniega lavīnas risku. Speciālisti situācijai seko līdzi visu diennakti.
Kā vācu laikrakstam "Bild" norāda Valē kantona dabas katastrofu inženieris Norberts Karlens, ledus masa šobrīd pārvietojas ar ātrumu līdz pat 20 centimetriem diennaktī. Jau augustā pētnieki fiksēja strauju ledāja kustības paātrināšanos, kā rezultātā bīstamības līmenis tika paaugstināts līdz trešajam no četriem iespējamajiem.
Vislielākās bažas ekspertiem rada sniegs, kas uzkrājas uz plato tieši zem bīstamā ledus bloka. Ja ledus masa sabruks, tā aizraus sev līdzi milzīgu sniega daudzumu. Sliktākajā gadījumā tas var izraisīt kombinētu ledus un sniega lavīnu, kuras postošais spēks un sasniedzamība ievērojami pārsniegtu parasta ledus nogruvuma sekas.
Tomēr speciālisti mierina, ka pats ļaunākais scenārijs ir mazticams. Lai tas īstenotos, vienlaicīgi būtu jānotiek visa milzīgā ledus bloka sabrukšanai brīdī, kad kalnos ir ārkārtīgi augsta lavīnu bīstamība. Turklāt pastāv liela varbūtība, ka ledus no kalna atdalīsies un nogrūs pakāpeniski pa mazākiem gabaliem, nevis viss vienlaicīgi.