Putins satraukts: Valdaja rezidences apkārtne "nobruņota līdz zobiem"
Kremļa diktators Vladimirs Putins vēl vairāk noraizējies par savu drošību, tādēļ ap viņa rezidenci Valdajā izbūvēts papildu pretgaisa aizsardzības torņu loks.
1/19v It is autumn in Valdai, and time for the latest manifestation of Putin’s paranoia. A new air defense ring of ~16 SHORAD towers so far, was constructed in September. The total number of towers for the protection of Valdai is now 49 or 50. ⚠️the towers are not yet confirmed! https://t.co/hRlnohwthP— jembob 🇺🇦 (@jembobineuse) October 25, 2026
50 kilometru rādiusā ap Putina rezidenci Novgorodas apgabala Valdajā uz ziemeļrietumiem no Maskavas izbūvēts vēl viens pretgaisa aizsardzības torņu loks. Tas šķērso viņa “rezerves lidlauku” Hotilovā un slepenu bioloģisko laboratoriju Lisijas salā.
Kā noskaidrojuši “Radio Svoboda” un OSINT analītiķis, kurš mikroblogošanas vietnē “X” publicējas ar segvārdu @jembobineuse, analizējot satelītattēlus, oktobrī 50 kilometru rādiusā no rezidences, uz dienvidiem no tās Ukrainas virzienā uzbūvēti vairāk nekā 15 jauni torņi, uz kuriem, visticamāk, tiks izvietoti zenītraķešu kompleksi “Pantsir” vai “Tor”. Pagaidām nav izdevies atrast pozīcijas šī loka ziemeļu daļā. Iespējams, tās tiks izbūvētas tuvāko mēnešu laikā.
Viens no šī “ārējā loka” torņiem tika uzbūvēts jau krietni agrāk — 2026. gada martā Hotilovas militārās aviobāzes teritorijā. Šo aviobāzi regulāri izmanto Putins, un no tās līdz rezidencei Valdajā iespējams nokļūt ar vilcienu pa speciāli šim nolūkam izbūvētu dzelzceļa atzaru.
Vēl vairākas šī pretgaisa aizsardzības loka pozīcijas izbūvētas Višņijvoločokas ūdenskrātuves krastā. Ūdenskrātuves vidū Lisijas salā Krievijas militārpersonas uzbūvējušas jaunu laboratoriju kompleksu, kas, iespējams, saistīts ar Krievijas bioloģisko ieroču programmu. Aptuveni tajā pašā laikā tur sākās divu pretgaisa aizsardzības torņu būvniecība.
Kopumā Valdaja apkārtnē tagad ir vairāk nekā 50 pretgaisa aizsardzības pozīciju jeb tikai divreiz mazāk nekā Maskavā un Maskavas apgabalā, kur pēc Krievijas invāzijas Ukrainā sākuma izbūvētas šādas pozīcijas un kur dzīvo vairāk nekā 20 miljoni cilvēku. Salīdzinājumam Valdajas pilsētā, Valdajas rajonā un teritorijā 50 kilometru rādiusā dzīvo mazāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Tikmēr izdevums “Militarnyi” vēsta, ka vienlaikus Krievija pastiprina gaisa aizsardzību ap Maskavu, jūlijā ziņots par apmēram 24 jaunu "Pantsir" sistēmai paredzēto torņu būvi Maskavas apgabalā, bet jūnijā pēc iepriekšējā mēneša dronu uzbrukuma Maskavai Krievija uzbūvēja vismaz septiņus "Pantsir" sistēmu torņus uz ziemeļiem un austrumiem no Maskavas.
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Interaktīvā karte, kurā attēlotas pretgaisa aizsardzības pozīcijas ap Putina rezidenci Valdajā un pieejami satelītattēli, atrodama šeit.
Jāpiebilst, ka šā gada janvārī Krievijas amatpersonas un propagandisti sacēla brēku, ka Ukraina esot mēģinājusi ar droniem uzbrukt Putina Valdaja rezidencei, tomēr Kijiva šīs apsūdzības noraidīja.
“Radio Svoboda” norāda, ka Valdajas rezidencē kopā ar 74 gadus veco diktatoru daudz laika pavada arī kādreizējā olimpiskā čempione, 43 gadus vecā Alina Kabajeva, kura tiek uzskatīta par māti viņa diviem jaunākajiem dēliem — pēc izdevuma “Dosjē” versijas Ivanam un Vladimiram. Pats Putins nekad nav publiski atzinis kopdzīvi ar Kabajevu vai kopīgos bērnus, un tas nevienu neizbrīna. Oficiālā laulībā no 1983. līdz 2014. gadam ar Ludmilu Škrebņovu, vēlāk Putinu, Putinam piedzima divas meitas — 1985. gadā Marija Voroncova un 1986. gadā Katerina Tihonova, taču arī viņas Putins gadiem ilgi publiski neatzina, viņas nodēvējot par “šīm sievietēm”. Savukārt izdevums “Projekt” apgalvoja, ka 2003. gadā kāda studente Svetlana Krivonogiha viņam dzemdējusi meitu Jeļizavetu, bet jau 2000. gadā pēc universitātes pabeigšanas šī jauniete pēkšņi kļuva par multimiljonāri, savu daudzos ieguvumu klāstā kļūstot par 2,8 procentu īpašnieci Putina drauga Jurija Kovaļčuka vadītajā bankā “Rossija”.
Runas par Putina attiecībām ar 2004. gada olimpisko čempioni vingrošanā Alinu Kabajevu virmojušas jau apmēram 20 gadus. 2008. gada 12. aprīlī laikrakstā “Moskovskij korespondent” pat tika publicēts raksts par Putina gaidāmajām kāzām ar Kabajevu, ko 18. aprīlī Putins vizītes laikā Sardīnijā sava tuvā drauga, vairākkārtējā Itālijas premjerministra Silvio Berluskoni klātbūtnē kategoriski noliedza un piedraudēja, ka “es vienmēr slikti izturējos pret tiem, kuri ar kaut kādu gripainu degunu un ar savām erotiskajām fantāzijām lien svešā dzīvē,” — un jau pēc 10 dienām laikraksts tika slēgts. Vienlaikus pašas Kabajevas karjera un bagātība uzšāvās gaisā kā raķete, viņa kļuva par Valsts domes deputāti (2007-2014), no 2014. gada ir holdinga “Nacionaļnaja media gruppa” direktoru padomes priekšsēdētāja, kopš 2016. gada vada “Sport-Ekspress” direktoru padomi.