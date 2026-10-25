Eiropas rietumus plosa vētras, daudzviet paralizējot satiksmi un prasot upurus
Lielbritāniju, Franciju un Vāciju nedēļas nogalē skārušas divas vētras, izraisot plašus satiksmes traucējumus un elektroenerģijas padeves pārtraukumus.
Skotijas dienvidrietumos krītošs koks svētdien nosita vīrieti, un Francijas ziemeļos, nogāžoties kokam, tika ievainots viens maratona dalībnieks.
Vairāk nekā 82 000 mājsaimniecību Lielbritānijā, gandrīz 60 000 mājsaimniecību Francijā un vismaz 10 000 mājsaimniecību Vācijā svētdien piedzīvoja elektroenerģijas padeves pārtraukumus, ko izraisīja vētras "Bulū" un "Ostins".
Lielbritānijas nacionālais meteoroloģiskais dienests brīdināja, ka vētra "Bulū" var radīt dzīvībai bīstamas situācijas, tādēļ cilvēkiem ieteicams pēc iespējas uzturēties telpās. Visā Skotijā un Anglijas ziemeļos līdz svētdienas vakaram bija izsludināts dzeltenais brīdinājums par spēcīgu vēju. Tas ir otrais augstākais brīdinājums Lielbritānijas nacionālā meteoroloģiskā dienesta skalā.
Skotijas rietumos vēja ātrums brāzmās sasniedza 135 kilometrus stundā (37,5 metrus sekundē). Vētru nogāzti koki un elektropārvades vadi bloķēja ceļus un dzelzceļa līnijas visā Skotijā un Ziemeļanglijā.
Lielbritānijā tika izsludināti arī brīdinājumi par plūdiem, kā arī ir traucēta prāmju satiksme un aviosatiksme. Lielbritānijas Enerģētikas tīklu asociācija paziņoja, ka vētru laikā kādā brīdī vairāk nekā 400 000 mājsaimniecību palika bez elektrības.
Francijas enerģētikas uzņēmums "Enedis" paziņoja, ka sestdien, vētras "Ostins" kulminācijas brīdī, aptuveni 288 000 mājsaimniecību bija palikušas bez elektrības. Svētdienas pusdienlaikā bez elektrības joprojām bija aptuveni 59 000 mājsaimniecību, galvenokārt Normandijā un Bretaņā. Uzņēmums norādīja, ka 2600 "Enedis" tehniķu un apakšuzņēmēju strādāja, lai atjaunotu elektroenerģijas piegādi.
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Vācijā svētdien vētra "Ostins" pārtrauca elektroenerģijas piegādi 10 000 mājsaimniecību Freiburgā un tās apkārtnē. Pilsētas galvenā slimnīca paziņoja, ka elektrības padeves pārtraukuma dēļ, kas ietekmēja arī mobilo sakaru tīklu, tai nācās ierobežot pakalpojumu sniegšanu, apkalpojot tikai neatliekamus gadījumus.
Vācijas policija paziņoja, ka sestdien Naštetenā divi cilvēki guva nopietnus ievainojumus, spēcīgā vējā sagāžoties sastatnēm.
Vētras skāra arī Nīderlandi un Beļģiju, kur sestdien Briselē krītoši koki ievainoja četrus cilvēkus.
Ziemeļeiropā vētru dēļ tika atcelti vai novirzīti simtiem lidojumu.
Amsterdamas Shipholas lidostā svētdien tika atcelti desmitiem lidojumu. Vētras traucēja aviosatiksmi arī Ziemeļanglijā un Skotijā.