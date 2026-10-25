Radikāls pavērsiens Serbijā! Kremlim draudzīgā eksprezidenta Vučiča partija atzīst sakāvi studentu iedvesmotajai protesta kustībai
Serbijas bijušā prezidenta Aleksandra Vučiča pārstāvētā Serbijas Progresīvā partija (SNS), kas atradusies pie varas kopš 2012. gada, atzinusi sakāvi svētdien notikušajās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās.
Vučičs paziņoja, ka, spriežot pēc sākotnējiem rezultātiem, SNS ir zaudējusi studentu iedvesmotajai opozīcijas kustībai.
Jāpiebilst, ka Vučičs izsludināja pirmstermiņa vēlēšanas pēc gandrīz divus gadus ilgstošajiem protestiem, kurus izraisīja 2024. gada 1. novembra traģēdija Novisadā, kur dēļ dzelzceļa stacijas jumta sabrukšanas dzīvību zaudēja 16 cilvēki. Nelaimi ļaudis uzskatīja par plaša mēroga korupcijas un nolaidības rezultātu, Novisadā sāktajiem protestiem aptverot visu valsti.
Lai gan Serbijas 6,4 miljoni vēlētāju varēja izvēlēties starp 18 partijām, galvenā cīņa norisinājās starp SNS un "Studentu sarakstu", kurā pārsvarā apvienojušies dažādu nozaru speciālisti ar mazu iepriekšēju pieredzi politikā.
Vēlēšanu diena Serbijā tika aizvadīta saspringti. Policija Belgradas centrā norobežoja teritoriju ap vēlēšanu komisijas galveno mītni, un vietējie mediji ziņoja par vairākiem vardarbīgiem incidentiem visā valstī.
Preses konferencē, kas notika nepilnas divas stundas pirms vēlēšanu iecirkņu slēgšanas, studentu pārstāvis aicināja tautiešus saglabāt mieru un savaldību.
Novērotāji prognozēja, ka vēlētāju aktivitāte varētu sasniegt apmēram 70%, kas Serbijā nav novērots kopš 2000. gada. Tieši tad varu zaudēja ilgstošais Dienvidslāvijas un Serbijas prezidents Slobodans Miloševičs.