Iliana Jotova 2026. gada janvārī pēc Rumena Radeva demisijas kļuva par pirmo sievieti Bulgārijas prezidenta amatā.
Pasaulē
Šodien 22:39
Pirmā sieviete Bulgārijas prezidenta amatā pretendē uz pārvēlēšanu otrajā kārtā
Bulgārijā būs jārīko prezidenta vēlēšanu otrā kārta, kurā sacentīsies pašreizējā prezidente Iliana Jotova, kuru atbalsta prokrieviski un eiroskeptiski noskaņotā valdošā partija "Progresīvā Bulgārija", un Andrejs Gjurovs, kuru atbalsta prorietumnieciskās opozīcijas partijas, liecina nobalsojušo vēlētāju aptaujas.
Pirmajā kārtā vadībā izvirzījusies Jotova, bet viņai nav izdevies iegūt absolūto vairākumu balsu, kas nodrošinātu uzvaru jau pirmajā kārtā.
Sociālo un tirgus pētījumu uzņēmumu "Alpha Research" un "Myara" veiktās aptaujas liecina, ka par Jotovu nobalsojuši 35% vēlētāju, bet par Gjurovu savu balsi atdevuši nedaudz vairāk par 32% vēlētāju.
Prezidenta vēlēšanu otrā kārta paredzēta 1. novembrī.