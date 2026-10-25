Peskovs paziņo, ka Putins jau otro gadu pēc kārtas nepildīs Krievijas konstitūcijas prasību
Kremļa diktators Vladimirs Putins negrasās šogad teikt uzrunu Krievijas Federālajai sapulcei, tādējādi jau otro gadu pēc kārtas atklāti pārkāpjot konstitūciju. To apliecinājis viņa runasvīrs Dmitrijs Peskovs.
Uz jautājumu, vai šogad šāda uzruna Krievijas parlamenta abām palātām ir paredzēta, Kremļa runasvīrs atteica: “Nē, nav plānota.” Iepriekš Peskovs norādīja, ka uzrunas datums pagaidām nav noteikts. Peskovs paziņoja, ka šo savu konstitucionālo pienākumu viņš pildīs “tad, kad uzskatīs par lietderīgu”.
Arī 2025. gadā Putins neuzstājās ar uzrunu Federālajai sapulcei, un Kremlis tā arī nepaskaidroja, kāpēc tā nenotika. Tomēr toreiz Peskovs paziņoja, ka attiecīgo lēmumu pieņēmis pats Putins.
Krievijas Konstitūcijas 84. panta “e” punkts tieši paredz, ka valsts prezidenta pienākums ir katru gadu uzstāties ar uzrunu Federālajai sapulcei. Pēdējo reizi viņš ar šādu uzrunu uzstājās 2024. gada 29. februārī, neilgi pirms “ievēlēšanas” valsts vadītāja uz piekto pilnvaru termiņu saskaņā ar 2020. gada tautas balsojumu par grozījumiem konstitūcijā, ko kritiķi nodēvēja par “balsošanu uz celmiem”.
Putins arī iepriekš mēdzis ignorēt šo konstitūcijas prasību, piemēram, 2017. un 2022. gadā, Kremlim tā arī nepaskaidrojot šādas uzvedības iemeslus.