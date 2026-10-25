Britu aizsardzības ministrs Strītings: mums ir atlikušas tikai apmēram 1000 dienas
Lielbritānijas aizsardzības ministrs Vess Strītings brīdinājis, ka valstij ir atlikušas aptuveni 1000 dienas, lai paspētu sagatavoties karam, jo Krievijas pieaugošās militārās spējas līdz 2030. gadam varētu tai ļaut īstenot uzbrukumu.
Aizsardzības ministrs paziņojis, ka Lielbritānijas sagatavošana iespējamam militāram konfliktam tagad ir viņa “galvenā prioritāte”. “Mana galvenā prioritāte ir nodrošināt, lai šī valsts būtu gatava karam un tajā uzvarēt”. “Lai novērstu ļaunāko, mums tam ir jāgatavojas. Pirmkārt, tas nozīmē mūsu spēju paplašināšanu, lai pretinieki divreiz padomātu, pirms mums uzbrukt. Ja tas neizdosies, mums jānodrošina, ka Lielbritānija ir gatava karam,” uzsvēra ministrs.
Strītings norādīja, ka Lielbritānijai kopā ar NATO sabiedrotajiem ir nedaudz vairāk nekā 1000 dienu, lai stiprinātu savas aizsardzības spējas. “Mūsu pretinieku vēlme nodarīt mums kaitējumu nav nekas jauns. Mainījušās ir viņu spējas. Līdz 2030. gadam viņu bruņoto spēku potenciāls un kara ekonomika varētu sasniegt tādu līmeni, kas ļautu viņiem īstenot uzbrukumu,” viņš paziņoja intervijā laikrakstam “The Telegraph”. “Tas nozīmē, ka mums ir nedaudz vairāk nekā 1000 dienu, lai izpildītu savu uzdevumu — kopā ar sabiedrotajiem būtu gatavi karot un uzvarēt. Šī valdība nodrošinās, ka uzdevums tiks izpildīts.”
Viņa brīdinājums izskanējis pēc tam, kad valdība sāka kampaņu “Esi gatavs” (Be Ready), kurā iedzīvotājiem ieteikts mājās glabāt pārtiku ar ilgu derīguma termiņu, dzeramo ūdeni pudelēs, segas un radioaparātus gadījumam, ja kiberuzbrukums vai ekstremāli laikapstākļi traucētu kritiskās infrastruktūras darbību. Vadlīnijās norādīts, ka mājsaimniecībām jābūt gatavām vismaz trīs dienas iztikt bez iespējas iepirkties lielveikalos vai veikt elektroniskos maksājumus.
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Šie ieteikumi tika publicēti pēc tam, kad programmēšanas valodā PHP, kas tiek izmantota aptuveni 70% tīmekļa vietņu, tika atklāta kritiska kiberdrošības ievainojamība, kuras dēļ visā pasaulē pārstāja darboties tīmekļa vietnes. Brīdinājums izskanējis arī pēc ziņām, ka Krievija izmantojusi zvejas tralerus, lai vāktu izlūkošanas informāciju par Lielbritānijai svarīgiem zemūdens kabeļiem.
Bijušais Lielbritānijas armijas komandieris ģenerālis, sers Patriks Sanderss pērn brīdināja, ka Lielbritānijai ir mazāk nekā pieci gadi, lai sagatavotos iespējamam konfliktam ar Krieviju. Intervijā “The Telegraph” viņš sacīja, ka Lielbritānijai ir jāatzīst šāda reāla iespēja un jāsāk gatavoties, tostarp būvējot pazemes vadības bunkurus, patvertnes, uzlabojot pretgaisa aizsardzības sistēmas.
Pirms nepilniem diviem mēnešiem Krievijas diktators Vladimirs Putins jau komentēja jautājumu par iespējamiem uzbrukumiem britu mērķiem ne tikai Ukrainā. Atbildot uz žurnālista jautājumu par iespējamiem uzbrukumiem Lielbritānijas militārajiem objektiem Ukrainā, Putins paziņoja, ka Krievija uzbruks jebkuras valsts militārajiem objektiem Ukrainā. “Pilnīgi noteikti. Vēlreiz varu apstiprināt: jebkuri militārie objekti Ukrainā ir mūsu likumīgais mērķis. Lielbritānijas vai jebkuri citi,” draudēja Putins, gan apšaubot, vai šādi britu objekti vispār atrodas Ukrainā. Daudz noslēpumaināk Kremļa diktators atbildēja uz jautājumu, vai šādus triecienus Krievija ir gatava veikt pašas Lielbritānijas teritorijā. “Tas ir noslēpums, kara noslēpums,” atteica Putins.
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Dažas dienas iepriekš Krievijas Ārlietu ministrijas runassieva Marija Zaharova solīja Maskavas atbildi, ja Ukrainas armija uzbrukumiem agresorvalsts teritorijā izmantos Lielbritānijas ieročus. Viņa piedraudēja, ka par Krievijas uzbrukumu mērķiem kļūs ne tikai britu objekti Ukrainā, bet arī citur pasaulē. “Par atbildi uz ukraiņu triecieniem Krievijas teritorijā ar britu ieročiem var kļūt jebkuri Lielbritānijas militārie objekti un tehnika Ukrainā un ārpus tās. Atbilstoši pastrādātajam tiks sodīti vainīgie kara noziegumos, tostarp pret mūsu valsts mierīgajiem iedzīvotājiem,” piedraudēja Zaharova. Viņa aicināja Lielbritāniju atteikties no Ukrainas atbalstīšanas un tādējādi “naidīgā kursa”, pretējā gadījumā būs “pavisam jauna līmeņa” konflikts.
Jāpiebilst, ka 24. augustā Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems paziņoja, ka apstiprinājis pieprasījumu nodot Ukrainai tehnoloģijas spārnoto raķešu “Storm Shadow” ražošanai. 18. augustā Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs piedraudēja Lielbritāniju uzskatīt par tiešu Ukrainas kara dalībnieci un atsaucās uz Kremļa diktatora Vladimira Putina teikto par Krievijas tiesībām rīkoties jebkurā pasaules reģionā, ja tur kaitējot Krievijas interesēm un īpašumam. Savukārt tajā pašā dienā Bērnems atkārtoti uzsvēra simtprocentīgu atbalstu Ukrainai.