Polijas ārlietu ministrs Sikorskis asi vēršas pie Īlona Maska
Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis asi reaģējis uz pasaules bagātākā cilvēka, ASV prezidenta Donalda Trampa piekritēja Īlona Maska izteikumiem par Ukrainu. Pēdējā laikā Masks, sekojot Baltā nama saimnieka piemēram, pastiprinājis agresīvo retoriku pret Ukrainu.
No, @elonmusk, the U.S. stopped funding Ukraine last year. In fact, U.S. companies make money on American weapons for which we Europeans pay. The more you meddle in our politics and the more you play politics with your products, the more you damage your brand.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 23, 2026
Uz Maska apgalvojumu, ka Ukraina izmanto ASV nodokļu maksātāju naudu, lai ar naudas atmazgāšanas shēmām to pašā Amerikā izmantotu politisko kampaņu finansēšanai, Sikorskis atteica, ka ASV jau sen nekādu naudu Ukrainai nepiešķir, toties amerikāņu uzņēmumi labi pelna uz eiropiešu rēķina.
“Nē, Īlon Mask, ASV pārtrauca Ukrainu finansēt pagājušajā gadā. Patiesībā Amerikas uzņēmumi pelna no ieroču piegādēm, par kurām maksājam mēs, eiropieši. Jo aktīvāk jūs iejaucaties mūsu politikā un izmantojat savus produktus politiskajās spēlēs, jo lielāku kaitējumu nodarāt savam zīmolam,” Sikorskis asi atbildēja Maskam.
3. novembrī ASV notiks vidustermiņa vēlēšanas, kurās pilnībā tiek pārvēlēta Pārstāvju palāta un ievēlēta trešdaļa Senāta, un Trampa republikāņi var zaudēt kontroli abās Kongresa palātās. Masks atkal ir Trampa partijas lielākais finansiālais atbalstītājs, līdz šim piešķirot vairāk nekā 442 miljonus dolāru. Viens no republikāņu aizvien vairāk krītošās popularitātes iemesliem ir augstās degvielas cenas pēc Trampa februārī sāktā kara pret Irānu, kā rezultātā tika bloķēts pasaules enerģētikas piegādēm kritiski svarīgais Hormuza šaurums. Taču Tramps degvielas cenu paaugstinājumā vainoja Ukrainu par tās triecieniem Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem, un 9. oktobrī pārsteidza pasauli, pēc telefonsarunas ar Putinu paziņojot par vienošanos, ka Krievija piegādās simtiem tūkstošu tonnu dīzeļdegvielas, vienlaikus ASV uz laiku atceļot sankcijas Krievijas dīzeļdegvielai.
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Kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atļāvās kritizēt šo darījumu, Tramps paziņoja, ka Ukrainai “vajag jaunu līderi, kurš spēj noslēgt vienošanos” ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, vienlaikus viņam pārmetot uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem. Trampam piebalsoja arī Masks, apgalvojot, ka Zelenskis “aizgājis pārāk tālu”. Maskam piederošais “SpaceX” naktī uz 14. oktobri ieviesa ierobežojumus “Starlink” satelītinterneta darbībai kustībā esošos transportlīdzekļos, tādējādi traucējot Ukrainas bruņoto spēku operācijām, par to iepriekš ukraiņus nebrīdinot. Vēlāk ASV amatpersonas taisnojās, ka neviens nav devis šādu rīkojumu, savukārt medijos tika vēstīts, ka tieši Masks ierosināja Trampam ierobežot “Starlink” darbību Ukrainā un Tramps tam piekritis.
Vēlāk Masks skaidroja, kāpēc pagājušajā nedēļā Ukrainā tika ierobežota satelītsakaru sistēmas "Starlink" izmantošana. Miljardieris apgalvoja, ka Ukrainas bruņotie spēki izmantojuši šo sistēmu uzbrukuma dronu operācijās, tādējādi pārkāpjot pakalpojuma lietošanas noteikumus. Taču Maska publicētais šai argumentācijai izmantotais Zelenska citāts izraisīja asu nosodījumu viņam pašam piederošajā mikroblogošanas vietnē “X”.
For the fools out there, Zelensky himself posted about using Starlink for offensive drone strikes, which has always been against Starlink’s terms of service: https://t.co/GlNJ7y27co— Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2026
“Tiem muļķiem, kuri to vēl nav sapratuši, - pats Zelenskis publicēja informāciju par “Starlink izmantošanu uzbrukuma dronu triecieniem, kas vienmēr ir bijis pretrunā “Starlink” pakalpojumu sniegšanas noteikumiem,” paziņoja Masks. Savukārt citātā Zelenskis paziņo, ka tas izmantots triecieniem pa krievu okupantu pozīcijām “pagaidu okupētajās teritorijās”. “Nav tādu “uzbrukuma triecienu”, kad tava valsts ir invāzijas upuris. Viss, ko viņi dara, ir savas valsts saglabāšanas labad, tas viss ir aizsardzība,” paziņoja kāds komentētājs. “Tātad savas teritorijas aizstāvēšana skaitās uzbrukums?” ironizēja cits.
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Tikmēr Zelenskis paziņojis, ka sestdienas vakarā “Starlink” darbības ātrums sācis atgriezties ierastajā līmenī. Ukrainas Aizsardzības ministrija sestdien informēja, ka savienojums saglabājies stabils ar ātrumu apmēram 402 km/h.
Jāpiebilst, ka Radoslavs Sikorskis ne reizi vien asi kritizējis Maska rīcību, liekot sprunguļus Ukrainas cīņai pret Krievijas agresiju. “Hei, Īlon Mask, lielais cilvēk, tu atkal izmanto savus produktus politiskiem mērķiem? Kā tavi eiropiešu klienti, mēs tevi vērojam,” Maskam piederošajā mikroblogošanas vietnē “X” nesen rakstīja Sikorskis. Ar “lielā cilvēka” repliku Sikorskis ironizēja par Maska parupjo izrunāšanos pret sevi pagājušajā gadā.
@sikorskiradek Be quiet, small man. You pay a tiny fraction of the cost. And there is no substitute for Starlink.— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025
Jāatgādina, ka tad, kad 2025. gada janvārī Baltajā namā atgriezās Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam labvēlīgi noskaņotais Tramps, jau pēc mēneša Baltajā namā sarīkojot publisku Zelenska strostēšanu, viņa galvenais finanšu donors Masks, kurš Trampa vēlēšanu kampaņā izlietoja gandrīz 300 miljonus dolāru, kļuva naidīgāks pret Ukrainas cīņu pret Krievijas agresiju.
2025. gada martā Masks piedraudēja liegt Ukrainai piekļuvi “Starlink” un apgalvoja, ka šādā gadījumā “sabruks visa frontes līnija”, uz ko Sikorskis norādīja, ka Polija ir viena no galvenajām “Starlink” pakalpojumu nodrošinātājām Ukrainai un finansē pusi no valstī strādājošajiem 42 000 “Starlink” termināļiem, gadā maksājot apmēram 50 miljonus dolāru. “Ja “SpaceX” sevi pierāda kā neuzticams pakalpojumu sniedzējs, mēs būsim spiesti meklēt citus piegādātājus,” Sikorskis rakstīja “X”, vainojot Masku “draudēšanā agresijas upurim”.
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Uz to Masks rupjā tonī atbildēja: “Klusē, mazais cilvēk. Tu maksā niecīgu daļu izmaksu. Un “Starlink” ir neaizvietojams.” Strīdā iesaistījās ASV valsts sekretārs Marko Rubio, pieprasot izrādīt lielāku pateicību par “Starlink”.
Arī tagad Masks paziņoja, ka bez “Starlink” “Ukrainas frontes līnija sabruktu uzreiz. Tie nav draudi, bet vienkārša fakta konstatācija”. Masks arī paziņoja, ka viņš izjūt absolūtu nicinājumu pret “ļaunprātīgajiem kara kurinātājiem, kuri demonstratīvi izrāda savu tikumību, mudina uz nebeidzamu asinsizliešanu un nepiedāvā nekādu reālistisku konflikta risinājumu. Kaut jūs degtu ellē!”, protams, ne ar vārdu nepieminot ne Putinu, ne Krieviju. Vienlaikus viņš turpina paust atbalstu savu komentētāju teiktajam, ka Zelenskim ir jāaiziet.
Kaut gan Ukrainas likumi aizliedz rīkot vēlēšanas laikā, kad valstī ir spēkā kara stāvoklis, kas tika izsludināts pēc Putina sāktās invāzijas 2022. gada 24. februārī, Zelenskis bija paudis gatavību rīkot prezidenta vēlēšanas, ja Krievija ievēros absolūti pamieru 60 dienu laikā. Uz to Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs ciniski atbildēja, ka Putins pavēlēs apturēt Ukrainas postīšanu un ukraiņu slepkavošanu tikai un vienīgi pašā vēlēšanu dienā.