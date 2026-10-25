Vētras "Bulū" dēļ no Shipholas lidostas neizlidoja daudzas lidmašīnas. (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē
Šodien 16:21
Vētra "Bulū" paralizē Amsterdamas Shipholas lidostas darbu
Vētras "Bulū" dēļ Amsterdamas Shipholas lidostā svētdien atcelti daudzi desmiti avioreisu.
Ziņu aģentūra AFP saskaitīja, ka atcelti aptuveni 90 lidojumi, galvenokārt uz Eiropas pilsētām, tostarp Parīzi, Romu un Dublinu. Tika atcelti vai aizkavēti arī desmitiem lidmašīnu, kam bija jānosēžas šajā lidostā.
"Spēcīgo vēju dēļ svētdien, 25. oktobrī, paredzams, ka pacelsies un nosēdīsies mazāk lidmašīnu," paziņoja lidosta. Tā neprecizēja, cik lidojumu atcelti.