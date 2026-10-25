Vētra "Bulū" paralizē Amsterdamas Shipholas lidostas darbu
Vētras "Bulū" dēļ no Shipholas lidostas neizlidoja daudzas lidmašīnas. (ekrānuzņēmums no video)
Pasaulē

Vētra "Bulū" paralizē Amsterdamas Shipholas lidostas darbu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Vētras "Bulū" dēļ Amsterdamas Shipholas lidostā svētdien atcelti daudzi desmiti avioreisu.

Vētra "Bulū" paralizē Amsterdamas Shipholas lidost...

Ziņu aģentūra AFP saskaitīja, ka atcelti aptuveni 90 lidojumi, galvenokārt uz Eiropas pilsētām, tostarp Parīzi, Romu un Dublinu. Tika atcelti vai aizkavēti arī desmitiem lidmašīnu, kam bija jānosēžas šajā lidostā.

"Spēcīgo vēju dēļ svētdien, 25. oktobrī, paredzams, ka pacelsies un nosēdīsies mazāk lidmašīnu," paziņoja lidosta. Tā neprecizēja, cik lidojumu atcelti.

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