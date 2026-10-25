Medvedevs aicina Trampu nogalināt Zelenski
Kādreiz par “liberāli” dēvētais Krievijas eksprezidents, pašreizējais Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs vērsies pie ASV prezidenta Donalda Trampa ar aicinājumu nogalināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского «зелёной гнидой» и предложил Трампу «исправить это досадное недоразумение» с помощью ЦРУ «Киевская мразь регулярно плюёт прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него важных американцев и прочих европейцев. Для зелёной гниды глава Белого дома — пустое место. И это не мешает ему и всей его националистической шобле регулярно разводить амеров на большие бабки. Что делать Трампу с таким "своим сукиным сыном"? Ответ есть в американской истории. Надо просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. Ведь вреда для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану, вместе взятым. Метод, место и способ не имеют значения». Читать пост Медведева полностью: https://t.co/FLUCgwFOHU Фото: Екатерина Штукина / ТАСС— ЭХО (@echofm_online) October 25, 2026
Sociālajā vietnē “VKontakte” publicētajā garajā, psihiski nevesela cilvēka stilā sarakstītajā savārstījumā Medvedevs visādi noķengāja Zelenski, tam veltot jau nodrāztus un izdomājot arī jaunus, perversus apzīmējumus. Taču galvenais vadmotīvs bija mēģinājums uzkūdīt Trampu beidzot fiziski izrēķināties ar Ukrainas prezidentu, kura “bezkaunība pārkāpj visas robežas”.
Ar lamām uzskaitot visus Zelenska spļāvienus Trampam jau kopš viņa pirmās prezidentūras laika, Medvedevs īpaši žēlojās, ka Zelenskis “demonstratīvi noslaucīja kājas pret amerikāni, atsakoties pārtraukt uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām” un tādējādi “ar savu bezatbildīgo rīcību nostādīja ASV un NATO uz globāla kodolkonflikta ar Krieviju sliekšņa”.
“Ko Trampam darīt ar šādu “savējo kuces dēlu?”” vaicā Krievijas vadības asinskārākais loceklis Medvedevs. Protams, nogalināt. “Atbilde rodama Amerikas vēsturē. Vajag vienkārši izsaukt kara ministru un CIP direktoru un uzdot viņiem novērst šo nepatīkamo pārpratumu.” “Metodei, vietai un paņēmienam nav nozīmes,” savu uzdevumu Amerikai noslēdza Medvedevs.
Medvedevs, ar kuru savulaik daudzi saistīja Krievijas “liberalizācijas” cerības, bija tās prezidents no 2008. līdz 2012. gadam, kad patiesais Kremļa saimnieks Vladimirs Putins šādi apgāja Krievijas konstitūcijas aizliegumu ieņemt prezidenta amatu ilgāk nekā divus termiņus pēc kārtas — “rokādes” rezultātā Putins visus turpmākos četrus gadus bija Krievijas premjers, faktiski saglabājot galvenā noteicēja statusu. 2012. gadā pēc atgriešanās Kremlī Putins arī formāli varu vairs nav izlaidis no rokām un 2020. gada specoperācijas stila “balsojumā uz celmiem” grozīja konstitūciju, lai netraucēti varētu valdīt arī turpmāk. Savukārt Medvedevs 2020. gadā tika atbrīvots no premjera amata, viņu pārcēla uz Drošības padomi, un viņš gadu gaitā aizvien vairāk sāka izcelties ar psihiski nevesela cilvēka cienīgām tirādēm soctīklos, jo īpaši savā “Telegram” kanālā, visādi ķengājot un draudot Rietumu politiķiem, bet attiecībā uz Ukrainu vispār zaudējot cilvēka izskatu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Zīmīgi, ka pēc Zelenska ievēlēšanas Ukrainas prezidenta amatā Putins ne tikai viņu neapsveica, bet demonstratīvi ilgi vispār viņu neminēja vārdā, un diktatoram līdzīgi mērkaķojās arī Medvedevs. Taču kopš Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā Zelenskis ir dzelžaini iesēdies Medvedeva galvā, Krievijas eksprezidentam cenšoties pašam sevi pārspēt visādu personisku riebeklību publiskā paušanā, nereti Medvedeva publikācijas sastāv no nekontrolētu lamu straumes. Pērn Medvedevs dalījās savos Jaungada sapnīšos par to, ko vajadzētu izdarīt ar Ukrainas prezidenta līķi.