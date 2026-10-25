Tramps atklāj, ar ko ASV sadarbosies pēc kara Ukrainā
Pēc Krievijas sāktā kara beigām ASV plāno sadarboties gan ar Ukrainu, gan Krieviju, žurnālistiem paziņojis ASV prezidents Donalds Tramps.
"Domāju, ka pēc šī kara beigām mēs veiksim darījumus gan ar Ukrainu, gan Krieviju," sacīja Tramps.
Iepriekš ASV prezidents pieļāva, ka 200% muitas tarifu noteikšana abām karojošajām valstīm varētu piespiest tās vienoties par mieru, tomēr viņš apšaubīja, vai šāds solis būtu efektīvs.
"Mēs esam izbeiguši piecus karus, pateicoties tarifiem. Es teicu: "Ja jūs turpināsiet karot, mēs jums noteiksim 200% tarifus," un viņi pārtrauca karot. Mums, iespējams, vajadzētu to nekavējoties darīt ar Ukrainu un Krieviju. Es par to iepriekš nebiju iedomājies. Taču mēs no viņiem nepērkam pietiekami daudz, lai to darītu, tāpēc tas nedarbotos," sacīja Tramps.
21. oktobrī Tramps izteicās, ka Krievijas kara pret Ukrainu noslēgums varētu būt tuvāk nekā jebkad iepriekš.
"Nesen es runāju ar Vladimiru Putinu par viņa kara ar Ukrainu izbeigšanu. Man šķiet, ka mēs tam tuvojamies — iespējams, pašlaik esam tuvāk nekā jebkad agrāk," paziņoja ASV prezidents.
20. oktobrī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Oslo tikās ar ASV īpašo sūtni Stīvu Vitkofu, kurš nākamajā dienā devās uz Sanktpēterburgu. Sarunās piedalījās arī Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs.
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Nākamajā dienā intervijā telekanālam „Fox News” Zelenskis paziņoja, ka Kijiva ir gatava miera vienošanās noslēgšanai, kas paredzētu karadarbības iesaldēšanu gar pašreizējo frontes līniju.
21. oktobrī Vitkofs Sanktpēterburgā tikās arī ar Putinu. Sarunās piedalījās Kremļa īpašais sūtnis Kirils Dmitrijevs. Vitkofs paziņoja, ka Putinam nogādājis dokumentus, kuros izklāstītas iespējamās pieejas kara izbeigšanai Ukrainā.
Savukārt Kremļa palīgs Jurijs Ušakovs pēc sarunām norādīja, ka notikumi virzās Ukrainas kara izbeigšanas virzienā.