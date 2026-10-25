Lielbritāniju piemeklē divas vētras: tūkstošiem mājokļu palikuši bez elektrības, traucēta satiksme
Lielbritāniju šajā nedēļas nogalē skārušas divas vētras, izraisot plašus satiksmes traucējumus un elektroenerģijas padeves pārtraukumus Skotijā, Ziemeļīrijā un Anglijas ziemeļos.
Lielbritānijas nacionālais meteoroloģiskais dienests brīdināja, ka vētra "Bulū" var radīt dzīvībai bīstamas situācijas, tādēļ cilvēkiem ieteicams pēc iespējas uzturēties telpās.
Visā Skotijā un Anglijas ziemeļos līdz svētdienas vakaram ir spēkā dzeltenais brīdinājums par spēcīgu vēju. Tas ir otrais augstākais brīdinājums Lielbritānijas nacionālā meteoroloģiskā dienesta skalā.
Izsludināti arī brīdinājumi par plūdiem, kā arī ir traucēta satiksme, tostarp prāmju un dzelzceļa satiksme un lidostu darbība.
Vētra "Bulū" skārusi Lielbritāniju uzreiz pēc vētras "Ostins", kas piektdien skāra Anglijas dienvidus. Nacionālais elektrotīkls, kas nodrošina elektroenerģijas sadali visā valstī, paziņoja, ka līdz sestdienas plkst. 19 elektroenerģijas piegāde bija atjaunota vairāk nekā 130 000 mājokļu, kurus bez elektrības bija atstājusi vētra "Ostins".