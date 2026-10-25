Bažas par Krievijas spiegošanu un sabotāžu: tās pilsoņiem piederoši īpašumi atrodas pie NATO militārajām bāzēm
Krievija varētu izmantot tās pilsoņiem un ar Kremli saistītām personām piederošus īpašumus NATO valstu militāro objektu tuvumā izlūkošanai, dronu uzbrukumu sagatavošanai un sabotāžas operācijām. Par šādu risku brīdina Rietumvalstu amatpersonas, vēsta britu laikraksts “The Telegraph”, kas veicis izmeklēšanu par Krievijai saistītu nekustamo īpašumu tīklu Baltijas reģionā.
Izmeklēšanā uzmanība pievērsta īpašumiem Zviedrijā, Lietuvā un Norvēģijā, kas atrodas netālu no stratēģiski nozīmīgām militārajām bāzēm un infrastruktūras objektiem. Rietumvalstu amatpersonas jau rīkojas, lai mazinātu iespējamos drošības riskus, ko varētu radīt šādu īpašumu izmantošana.
Zviedrijā īpašums pie nozīmīgas jūras spēku bāzes
Viens no nopietnākajiem gadījumiem konstatēts Zviedrijā, kur Krievijas oligarham pietuvinātas personas ģimenei piederošs īpašums atrodas pie Muskes jūras spēku bāzes ieejas.
Saskaņā ar “The Telegraph” rīcībā esošo informāciju septiņu guļamistabu īpašums pieder Tatjanai Sazonovai, Krievijas oligarha un Vladimira Putina sabiedrotā Staņislava Aleščenko sievai. Zviedrijas nekustamo īpašumu reģistra dokumenti liecina, ka īpašums iegādāts 2017. gada 14. augustā par 18,6 miljoniem Zviedrijas kronu jeb aptuveni 1,4 miljoniem sterliņu mārciņu.
Zviedrijas aizsardzības ministrs Pāls Jonsons laikrakstam norādījis, ka valdība plāno pārņemt stratēģiski nozīmīgo īpašumu, jo tā īpašniece tiek uzskatīta par drošības apdraudējumu militārajam objektam.
Ministrs uzsvēris, ka šis ir vienīgais īpašums attiecīgajā teritorijā, kas neatrodas Zviedrijas bruņoto spēku rīcībā, tādējādi radot būtisku drošības risku jūras spēku bāzes aizsardzībā. Īpašuma kontrole esot īpaši svarīga, ņemot vērā pieaugošos draudus, ko rada droni.
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Sazonova iepriekš noliegusi, ka, iegādājoties īpašumu, būtu zinājusi par tā atrašanos militārās bāzes tuvumā. Uz laikraksta lūgumiem sniegt komentāru viņa nav atbildējusi.
Lietuvā īpašumi pie NATO lidlaukiem
Arī Lietuvā bažas raisījuši Krievijas pilsoņiem vai ar Krieviju saistītām personām piederoši īpašumi militāri nozīmīgu objektu tuvumā.
Lietuvas amatpersonas brīdinājušas par šādiem īpašumiem pie Šauļu Zokņu un Paņevežas Pajuostes aviācijas bāzēm, Gaižūnu militārā poligona Ruklā, kā arī Viļņas un Palangas lidostām.
Šauļu aviācijas bāze ir īpaši nozīmīga NATO gaisa telpas patrulēšanas misijai. Tajā izvietoti iznīcinātāji, kas patrulē alianses austrumu flangā, un tā ir arī Lietuvas gaisa spēku galvenā bāze.
Lietuvas valdība pieņēmusi jaunus ierobežojumus, lai nepieļautu Krievijas pilsoņu īpašumu iegādi pie sensitīviem objektiem un mazinātu iespēju šos īpašumus izmantot nelikumīgiem mērķiem.
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Lietuvas parlamenta deputāts Mindaugas Lingē uzsvēris, ka īpašums blakus militārai bāzei var kalpot kā novērošanas punkts, aprīkojuma glabāšanas vieta vai platforma dronu palaišanai un sabotāžas operāciju sagatavošanai.
Viņš norādījis, ka Lietuva ir NATO dalībvalsts, kas robežojas gan ar Krieviju, gan Baltkrieviju, tāpēc būtu naivi pieņemt, ka līdzīgas darbības tajā netiek mēģinātas.
Savukārt bijušais Lietuvas vēstnieks Londonā Eitvīds Bajarūns paudis, ka īpašumu iegāde varētu tikt izmantota kā sava veida “Trojas zirgs” — ne vien tūlītējai militārai darbībai, bet arī izlūkošanai, novērošanai, ietekmes veidošanai un iespējamai sabotāžas sagatavošanai.
Arī Norvēģijā uzmanības centrā īpašumi pie militāriem objektiem
Līdzīgas bažas pastāv Norvēģijā. Norvēģijas raidorganizācija TV2 ziņojusi, ka vairākas brīvdienu mājas ziemas sporta kūrortā Malselvas apkārtnē kopš 2010. gada piederējušas Krievijas pilsoņiem.
Šis apvidus atrodas netālu no Bardufosas militārās aviācijas bāzes, kas ir viena no nozīmīgākajām Norvēģijā un kurā izvietoti arī F-35 iznīcinātāji.
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Rietumvalstu amatpersonas bažījas, ka šādi īpašumi varētu tikt izmantoti dronu uzbrukumu sagatavošanai vai kā atbalsta punkti sabotāžas operācijām pret NATO dalībvalstīm.
Zviedrijas bijušais ārlietu ministrs Tobiass Bilstroms norādījis, ka pēc Zviedrijas pievienošanās NATO pieaudzis Krievijas naidīgums pret šo valsti. Viņaprāt, īpašumu izmantošana izlūkošanas interesēm ir sena Krievijas stratēģija.
Zviedrija pastiprina kontroli pār ārvalstu īpašumiem
Zviedrijas valdība jau sākusi stiprināt tiesisko regulējumu, lai valstij būtu lielākas iespējas iejaukties gadījumos, kad īpašumi apdraud nacionālo drošību.
Aizsardzības ministrs Jonsons norādījis, ka no 1. jūlija spēkā stājušies jauni noteikumi, kas pastiprina drošības pārbaudes, ja tiek atsavināti vai nodoti īpašumi, kas saistīti ar drošībai jutīgām darbībām. Tie ļauj varasiestādēm apturēt darījumus, ja pircējs tiek uzskatīts par nepiemērotu.
Vienlaikus Zviedrijas amatpersonas jau iesaistījušās juridiskā strīdā par Krievijas pareizticīgo baznīcas īpašuma pārņemšanu Vesterosā. Tas atrodas stratēģiski nozīmīgas lidostas tuvumā, un Zviedrijas izlūkdienesti pauduši aizdomas, ka ēka varētu būt izmantota lidostas novērošanai.
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“The Telegraph” iepriekš arī ziņojis par Krievijas amatpersonu mēģinājumiem panākt telpu īri baznīcās, kas atrodas netālu no kritiskās infrastruktūras. Atsevišķos gadījumos uzmanību izpelnījušās arī Baltkrievijas Svētās Elizabetes klostera mūķenes, kuras Zviedrijā piedalījušās kristiešiem paredzētos pasākumos. Klosteris saistīts ar Krievijas militārās izlūkošanas dienestu GRU un atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Izmeklēšanā apkopotā informācija raisījusi plašākas diskusijas par to, kā NATO valstīm aizsargāt militāros objektus un kritisko infrastruktūru no iespējamiem hibrīddraudiem. Vienlaikus publikācijā aprakstītās aizdomas par konkrētu īpašumu izmantošanu izlūkošanai vai sabotāžai pašas par sevi vēl nepierāda, ka šādas darbības tajos ir notikušas.