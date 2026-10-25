Jaunākā informācija par protestiem Francijā: aizturēti vairāk nekā 1300 cilvēku, ievainoti desmitiem policistu
Francijā, kārtējiem protestiem pret dzīves dārdzību pāraugot vardarbībā, policija sestdienas vakarā aizturējusi 1314 cilvēkus, svētdien paziņojusi Iekšlietu ministrija.
Sadursmēs tika ievainoti 53 policisti, atklāja ministrija.
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess norādīja, ka policija saskārās ar ārkārtīgi augstu vardarbības līmeni no ultrakreisajiem ekstrēmistiem.
Policijas specvienības izmantoja asaru gāzi pret protestētājiem gan galvaspilsētā, gan Marseļā, Lionā, Bordo, Lillē, Tulūzā, Monpeljē un Nantē. Nunjess atklāja, ka nekārtību laikā divi cilvēki tika nopietni ievainoti.
Pēc masu grautiņiem, kādos protesti izvērtās pagājušās nedēļas nogalē, varasiestādes kārtības uzturēšanā sestdien iesaistīja 70 000 policistu.
Aizvadītajā nedēļas nogalē tika izdemolētas sabiedriskās ēkas, izlaupīti simtiem veikalu un aizturēti 2700 cilvēku.
Nunjess teica, ka šoreiz iznākums bija pozitīvāks nekā pirms nedēļas, jo ielās bija vairāk policistu, kuri rīkojās ātrāk, veica vairāk pārbaužu pirms demonstrācijām un labāk aizsargāja uzņēmumus.
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Saskaņā ar varasiestāžu aplēsēm demonstrācijās visā Francijā sestdien piedalījās 410 000 cilvēku, kamēr arodbiedrība CGT, kas organizēja protestus, apgalvo, ka demonstrantu bijis 800 000.
Parīzē ielās izgāja attiecīgi no 110 000 līdz 250 000 cilvēku.