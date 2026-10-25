Vardarbīgas nekārtības izceļas arī Barselonā: aizturēti aptuveni 100 cilvēku
Protestiem pāraugot vardarbībā, Barselonā sestdien aizturēti aptuveni 100 cilvēku, vēsta Spānijas mediji. Nekārtību laikā protestētāji demolējuši īpašumus, izlaupījuši veikalus un aizdedzinājuši atkritumu tvertnes.
Protestos, kuros galvenokārt piedalījās jaunieši, kārtības atjaunošanā tika iesaistīti vairāk nekā 220 policistu. Saskaņā ar Spānijas laikraksta “El País” un Katalonijas televīzijas kanāla “Betevé” ziņām aptuveni ceturtā daļa aizturēto bija nepilngadīgie.
Mediji vēsta, ka protestētāji bija atsaukušies aicinājumiem sociālajos tīklos rīkot neatļautu demonstrāciju pilsētas centrā. Nekārtības sākās ap plkst. 18 un turpinājās naktī. Sākotnēji nebija skaidrs, kāds bija protestu mērķis.
Katalonijas reģiona prezidents Salvadors Ilja nosodīja vardarbību, uzsverot, ka protestēšana ir demokrātiskas tiesības, taču uzbrukumiem, iebiedēšanai un īpašuma bojāšanai nav attaisnojuma. Arī Barselonas mērs Žaume Kolboni nosodīja vandālismu un brīdināja, ka vainīgajiem būs jārēķinās ar sekām.
Jau ziņots, ka arī Francijā sestdien protesti vairākviet pārauga sadursmēs ar policiju. Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Ninēzs paziņojis, ka protestu laikā valstī aizturēti gandrīz 1000 cilvēku. Vēl dienas vidū aizturēto skaits bija 135, taču, demonstrācijām turpinoties, tas strauji pieauga.
Demonstrantu kolonnas pie Itālijas vārtiem Francijā, 24.10.
Saskaņā ar Francijas Iekšlietu ministrijas aplēsēm demonstrācijās visā valstī piedalījās aptuveni 410 000 cilvēku, tostarp 110 000 Parīzē. Arodbiedrības gan apgalvo, ka protestētāju skaits bijis ievērojami lielāks.
Lai gan daudzi protesta gājieni Francijā noritēja mierīgi, vairākās pilsētās izcēlās sadursmes starp demonstrantiem un policiju. Iekšlietu ministrs ziņoja arī par diviem smagi ievainotiem cilvēkiem Klermonferānā un Tulūzā.