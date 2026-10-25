Brazīlijā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā cīnās Lula da Silva un Bolsonaru dēls
Brazīlijā šodien notiek prezidenta vēlēšanu otrā kārta, kurā sacenšas labējais senators Flāviu Bolsonaru un pašreizējais prezidents, kreiso spēku pārstāvis Luīss Ināsiu Lula da Silva.
80 gadus vecais Lula ir prezidents kopš 2023. gada, kā arī bija valsts galvas amatā no 2003. līdz 2010. gadam.
45 gadus vecais Flāviu Bolsonaru ir senators kopš 2019. gada. Viņa tēvs Žairs Bolsonaru bija prezidents no 2019. līdz 2022. gadam, kad prezidenta vēlēšanās zaudēja Lulam. Žairam Bolsonaru ir piespriests 27 gadu cietumsods par valsts apvērsuma plānošanu pēc sakāves vēlēšanās, un pašlaik veselības stāvokļa dēļ viņš atrodas mājas arestā.
Vēlēšanu pirmajā kārtā 4. oktobrī Flāviu Bolsonaru pārspēja Lulu, bet neieguva pietiekami daudz balsu, lai uzvarētu jau pirmajā kārtā.
Vēlēšanu kampaņā galvenā uzmanība tika pievērsta noziedzībai, valsts lomai, Augstākās tiesas neatkarībai un attiecībām ar ASV.
Liberālās partijas pārstāvis Flāviu Bolsonaru vēlas samazināt valsts pakalpojumus un stingrāk cīnīties pret noziedzību.
Strādnieku partijas pārstāvis Lula ir iecerējis turpināt savas valdības sociālās programmas un valsts investīcijas, vienlaikus saglabājot spēcīgu valsts lomu.
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