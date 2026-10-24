VIDEO: Jauns.lv fiksē, kā Parīzē pie Elizejas pils policija neskaidros apstākļos aiztur piecas aizdomīgas personas
Jauns.lv fiksējis piecu aizdomīgu personu aizturēšanu pie Elizejas pils, kas ir Francijas prezidenta Emanuela Makrona oficiālā rezidence.
Tur policija aizturējusi piecus melnā ģērbtus jauniešus, kuru vecums varētu būt aptuveni no 18 līdz 25 gadiem. Sākotnēji viņu darbības vērojuši divi policisti, bet aizturēšanas brīdī palīgā steigušies vēl četri likumsargi. Pagaidām nav zināms, kāpēc jaunieši aizturēti un vai incidents bijis tieši saistīts ar protestiem.
Parīzē diena kopumā tika aizvadīta mierīgi. Kā vēsta Francijas Iekšlietu ministrija, protestos pret dzīves dārdzību kopumā piedalījās 110 000 cilvēku, bet visā Francijā aptuveni 410 000 cilvēku. Gājiens Parīzē sākās pie Itālijas vārtiem plkst.14.00 un sasniedza Vensēnas vārtus ap plkst. 17.00.
Neliela spriedze uzvirmoja vien gājiena noslēgumā, kad pie Versēnas vārtiem bija palicis aptuveni tūkstotis cilvēku, kuri sāka konfrontēt likumsargus un mest uz viņiem dažādus priekšmetus. Lai izklīdinātu pūli, policija izmantoja asaru gāzi un ūdens lielgabalu. Gājiena beigās policija ziņoja arī par vairāk nekā 500 nekārtību cēlājiem, kuri, kā ziņo vietējie mediji, neesot bijuši daļa no protesta gājiena. Šie cilvēki mēģināja ielauzties kādā auto salonā, taču policija nekārtības apturēja un ielaušanos novērsa.
Policija paziņoja, ka līdz gājienu noslēgumam galvaspilsētā tika aizturēti 65 cilvēki, kā arī pārbaudīti vairāk nekā 3000 cilvēku. Bet visā valstī tika aizturēti aptuveni 1000 cilvēku. Francijas iekšlietu ministrs norādījis, ka aizturēto skaits vēl varētu pieaugt, jo situācija pēc plašajām demonstrācijām visā valstī vēl tiek apkopota.
Sadursmes skāra arī citas pilsētas. Lionā policija izklīdināja cilvēku grupas un centās neļaut tām nokļūt centra iepirkšanās rajonā, bet Nantē protestētāji mēģināja pārvarēt policijas barjeras. Marseļā un Grenoblē tika ziņots par veikalu bojāšanu un laupīšanas mēģinājumiem. Divi cilvēki guva smagus ievainojumus - Tulūzā kāds 20 gadus vecs vīrietis smagi traumēja roku, bet kāds cits guva rokas traumu Klermonferānā. Tulūzas prefektūra paziņoja, ka ievainojuma apstākļi tiek noskaidroti.
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Valdība sestdienas protestus vērtēja kā daudz mierīgākus nekā 17. oktobrī notikušos, kad vandaļi vairākās Francijas pilsētās izlaupīja veikalus, radot tiem vairāku simtu miljonu eiro zaudējumus. Protestu laikā kārtības nodrošināšanā visā Francijā bija iesaistīti aptuveni 70 000 policistu un žandarmu.