VIDEO: Francijā protesti pāraug nekārtībās: aizturēti teju 1000 cilvēku, ir smagi ievainotie
Sestdien protestu laikā Francijā aizturēti jau gandrīz 1000 cilvēku, paziņojis valsts iekšlietu ministrs Lorāns Ninēzs. Vēl dienas vidū aizturēto skaits bija 135, taču, protestiem turpinoties, tas strauji pieaudzis.
Saskaņā ar Francijas Iekšlietu ministrijas aplēsēm demonstrācijās visā valstī piedalījušies aptuveni 410 000 cilvēku, tostarp 110 000 Parīzē. Arodbiedrības gan apgalvo, ka protestētāju skaits bijis ievērojami lielāks.
Lai gan daudzi protesta gājieni noritējuši mierīgi, vairākās Francijas pilsētās izcēlušās sadursmes starp demonstrantiem un policiju. Iekšlietu ministrs ziņojis arī par diviem smagi ievainotiem cilvēkiem Klermonferānā un Tulūzā.
Parīzē policija aktīvi uzraudzīja demonstrantu pārvietošanos, taču protesta gājiena noslēgumā pie Vensēnas vārtiem izcēlās nekārtības. Likumsargi izmantoja asaru gāzi un ūdensmetējus, lai savaldītu agresīvāk noskaņotos demonstrantus.
Jauns.lv fiksē, kā policija aiztur piecas aizdomīgas personas
Jauns.lv fiksējis arī aizdomīgu personu aizturēšanu pie Elizejas pils, kas ir Francijas prezidenta oficiālā rezidence. Tur policija aizturējusi piecus melnā ģērbtus jauniešus, kuru vecums varētu būt aptuveni 18 līdz 25 gadi. Sākotnēji viņu darbības vērojuši divi policisti, bet aizturēšanas brīdī palīgā steigušies vēl četri likumsargi. Pagaidām nav zināms, kāpēc jaunieši aizturēti un vai incidents bijis tieši saistīts ar protestiem.
Francijas iekšlietu ministrs brīdinājis, ka aizturēto skaits vēl varētu pieaugt, jo situācija tiek apkopota pēc plašajām demonstrācijām visā valstī. Protesti kļuvuši par vienu no vērienīgākajām pēdējā laika sabiedrības neapmierinātības izpausmēm Francijā.
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