Kims Čenuns negaidīti ieradies Ķīnā: Ziemeļkorejas līdera vizītei ir īpaša nozīme
Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns sestdien, 24. oktobrī, negaidīti ieradies Ķīnā, šķērsojot abu valstu robežu pa nesen atklātu tiltu. Tā ir viņa pirmā vizīte Ķīnā vairāk nekā gada laikā.
Kims Čenuns ieradās Ķīnas pierobežas pilsētā Dandongā, izmantojot jauno Jalu upes tiltu, kas savieno abas valstis. Tur viņu sagaidīja viena no Ķīnas augstākajām amatpersonām Vans Hunins, kurš nodeva arī Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina sveicienus.
Vizītes laikā Ziemeļkorejas līderis apmeklēja automobiļu rūpnīcu un Korejas kara piemiņas vietu, kur godināja bojāgājušos Ķīnas karavīrus. Abu valstu pārstāvji pauda gatavību paplašināt ekonomisko sadarbību un stiprināt savstarpējās attiecības. Pēc vienas dienas vizītes Kims atgriezās Ziemeļkorejā.
Īpašu uzmanību piesaistījis jaunais, aptuveni trīs kilometrus garais tilts, pa kuru Kims ieradās Ķīnā. Lai gan tā būvniecība tika pabeigta jau 2014. gadā, tilts 12 gadus netika izmantots, jo Ziemeļkorejas pusē nebija pabeigta nepieciešamā infrastruktūra. Tikai šomēnes tas beidzot tika atvērts satiksmei, radot jaunas iespējas tirdzniecībai starp abām valstīm.
Vizīte notikusi arī simboliskā laikā - dienu pirms gadadienas, kad Ķīna piemin savu iesaistīšanos Korejas karā. Ķīna joprojām ir Ziemeļkorejas lielākais tirdzniecības partneris un viens no svarīgākajiem politiskajiem sabiedrotajiem, lai gan pēdējos gados Phenjana ievērojami satuvinājusies arī ar Krieviju.
Tikmēr pasaules uzmanība pievērsta novembrī gaidāmajam Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības forumam Ķīnā, kurā paredzēta arī ASV prezidenta Donalda Trampa dalība. Tas raisījis pieņēmumus par iespējamu Trampa un Kima Čenuna tikšanos, tomēr pagaidām nekas tāds nav apstiprināts.