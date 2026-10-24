Vai Eiropu gaida barga ziema? Jaunākās prognozes atklāj, ar kādiem laikapstākļiem jārēķinās"
Tuvojoties gada aukstākajiem mēnešiem, arvien aktuālāks kļūst jautājums, vai Eiropu gaida barga un sniegota ziema vai tomēr salīdzinoši silts laiks? Pirmās prognozes gaidāmajai ziemai liecina, ka varam sagaidīt siltāku laiku nekā ierasts.
Eiropas klimata pārmaiņu dienesta "Copernicus" prognozes liecina, ka lielā daļā Eiropas ziemas vidējā gaisa temperatūra varētu pārsniegt normu. Kopumā iespējama maigāka ziema, lai gan atsevišķos reģionos un periodos joprojām varētu piedzīvot aukstuma viļņus.
Jaunākās oktobra prognozes rāda arī interesantu tendenci attiecībā uz sniegu. Meteoroloģijas portāla "Severe Weather Europe" apkopotie Eiropas un Lielbritānijas prognožu modeļi liecina, ka lielākajā daļā kontinenta šajā ziemā sniega daudzums varētu būt mazāks par ierasto.
Arī Baltijas valstīs, tostarp Latvijā, jaunākie aprēķini parāda, ka varētu sagaidīt mazāk sniega nekā ierasts. Tomēr tas vēl nenozīmē, ka Latvijā gaidāma ziema bez sniega. Pat ja kopējā gaisa temperatūra būs augstāka par normu, atsevišķos periodos iespējams gan stiprs sals, gan intensīva snigšana.
Turklāt, ja ziemas laikā nostiprināsies augsta spiediena apgabali ziemeļos, aukstākas gaisa masas varētu sasniegt arī Baltiju. Savukārt biežāka silta un mitra gaisa ieplūšana no Atlantijas okeāna veicinātu atkušņus un lietu.