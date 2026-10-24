Krievija izstrādājusi jaunu raķeti, kas Ukrainai var sagādāt nopietnas problēmas
Krievija izstrādājusi jaunu, salīdzinoši lētu spārnoto raķeti "Filin", kas varētu kļūt par nopietnu draudu Ukrainas pretgaisa aizsardzībai.
Šīs raķetes galvenais uzdevums būtu pārslogot Ukrainas aizsardzības sistēmas un piespiest izmantot dārgas pārtvērējraķetes, vēsta Ukrainas medijs "24 Kanal".
Kā skaidro aviācijas eksperts Konstantīns Krivolaps, Krievija cenšas radīt raķeti, kuru varētu ražot lielā apjomā un izmantot regulāros uzbrukumos. Pēc eksperta teiktā, "Filin" spēj sasniegt ātrumu līdz 800 kilometriem stundā un trāpīt mērķiem līdz pat 1200 kilometru attālumā. Tas nozīmētu, ka raķete varētu apdraudēt objektus arī tālu no frontes līnijas.
Jaunais ierocis ir bīstams vairāku iemeslu dēļ, ne tikai ātruma ziņā. Raķetei ir lieliskas manevrēšanas spējas un jaudīgāka kaujas galviņa. Krivolaps uzskata, ka šo īpašību dēļ "Filin" varētu būt vēl bīstamāka par reaktīvajiem "Shahed" droniem, kurus Krievija izmanto uzbrukumos Ukrainai.
Īpašas bažas rada iespēja šādas raķetes ražot masveidā. Ja Krievijai tas izdotos, Ukraina būtu spiesta tērēt ievērojamus pretgaisa aizsardzības resursus salīdzinoši lētu ieroču pārtveršanai, tādējādi vēl vairāk noslogojot jau tā ierobežotos aizsardzības krājumus.