Traģēdija Bahamu salās: māte iet bojā, cenšoties glābt spēcīgas straumes aizrautos dēlus
Bahamu salās traģiski gājusi bojā 36 gadus veca britu tūristе, kura centās izglābt savus divus dēlus, kad viņus jūrā ierāva spēcīga straume. Bērnus izdevās izglābt, taču mātes dzīvību mediķiem glābt neizdevās, vēsta BBC.
Traģēdija notika otrdien Bimini salā, kas ir viens no populāriem tūristu galamērķiem Bahamu salās. Sieviete kopā ar vīru un abiem dēliem nodarbojās ar snorkelēšanu.
Ģimene atradās netālu no salas dienvidu daļas, kad pēkšņi spēcīga jūras straume aizrāva abus zēnus. Redzot, ka bērni nonākuši briesmās, māte steidzās viņiem palīgā, taču arī pati tika ierauta jūrā. Abus bērnus vēlāk izdevās glābt.
Kā informē Bahamu salu Karaliskā policija, otrdien neilgi pēc pulksten 10 rītā Alistaunas policijas iecirknis saņēma ziņojumu par sievieti bez samaņas pie Ziemeļbimini prāmju piestātnes. Ierodoties notikuma vietā, likumsargi noskaidroja, ka sieviete jau nogādāta vietējā medicīnas iestādē. Viņai pirms tam bija veikta sirds un plaušu reanimācija. Tomēr, neraugoties uz to abu zēnu mamma gāja bojā.
Policija sākusi izmeklēšanu, lai noskaidrotu precīzus traģēdijas apstākļus. "Pašlaik nav aizdomu par noziedzīgu nodarījumu," norādījuši likumsargi, piebilstot, ka nāves cēloņa noteikšanai tiks veikta autopsija.