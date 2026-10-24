"Es ļoti ilgojos pēc viņiem!" Zelenskis emocionālā intervijā atklāj, kā karš mainījis viņa ģimenes dzīvi
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš jau vairāk nekā četrus gadus vada valsti Krievijas sāktā pilna mēroga kara apstākļos, retā un emocionālā intervijā atklāti runājis par savu ģimeni.
Zelenskis pastāstīja par attiecībām ar sievu Olenu, ilgām pēc bērniem un to, kā karš mainījis viņa skatījumu uz dzīvē svarīgākajām vērtībām.
Sarunā ar populārā raidieraksta "The Diary of a CEO" vadītāju Stīvenu Bārtletu Ukrainas prezidents atzina, ka attiecību pamatā ar sievu ir ne tikai mīlestība, bet arī cieņa un savstarpēja sapratne. "Uzskatu, ka man ir ļoti gudra sieva, un mūsu jūtas ir patiesas. Mūsu attiecībās ir gan mīlestība, gan cieņa," sacīja Zelenskis.
Viņš uzsvēra, ka ilgstošās attiecībās īpaši svarīgi ir saglabāt interesi vienam par otru. "Manuprāt, ir ļoti svarīgi cienīt vienam otru. Cilvēkiem ir jāšķiet interesantiem vienam otram. Un mums patiešām patīk būt kopā. Mēs jūtamies labi, esot kopā," atklāja Ukrainas prezidents.
"Kara laikā tu cīnies un jūties vientuļš"
Intervijā Zelenskis neslēpa, ka karš būtiski mainījis viņa ikdienu un attiecības ar tuvākajiem cilvēkiem. Viņš atzina, ka, neraugoties uz pastāvīgo cilvēku klātbūtni un milzīgo atbildību, reizēm izjūt dziļu vientulību.
"Kara laikā tu cīnies un jūties vientuļš," sacīja Ukrainas prezidents. Viņš skaidroja, ka pirms kara dzīve bijusi piepildīta ar draugiem, darbu un dažādiem notikumiem, savukārt tagad īpašu nozīmi guvuši brīži, kad iespējams apskaut savus tuvākos un sajust viņu mīlestību.
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Zelenskis atzina, ka pēc ģimenes ilgojas nepārtraukti. Turklāt šīs sajūtas nepazūd pat tad, kad sieva un bērni ir līdzās, jo domas bieži vien joprojām ir pie darba un kara.
"Es ļoti ilgojos pēc viņiem. Pat tad, kad viņi ir man blakus, es dažkārt pēc viņiem ilgojos," atklāja Zelenskis. Viņš piebilda, ka nevēlas sūdzēties par savu dzīvi, jo pats izvēlējies politisko ceļu, lai gan karu, protams, nav gribējis.
Karš licis citādi paskatīties uz dzīvi
Īpaši emocionāli Zelenskis runāja par bērniem, kuriem kara laikā nācies pieaugt daudz ātrāk. Viņš atzina, ka arī viņa meita šo gadu laikā ir ļoti mainījusies, un uzsvēra, ka līdzīgu pieredzi piedzīvojuši bērni visā Ukrainā.
"Visi Ukrainas bērni kara laikā ir pieauguši. Tas ir ļoti skumji, ka viņu bērnība pagājusi kara apstākļos," sacīja Zelenskis. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka nezaudē ticību mieram un priecājas par attiecībām ar meitu, kuru raksturoja kā labu draudzeni.
Ukrainas prezidents atzina, ka karš licis arī pārvērtēt prioritātes. Lietas, kas agrāk šķitušas ārkārtīgi svarīgas, tostarp darbs un profesionālie panākumi, tagad kļuvuši otršķirīgi. Viņaprāt, pats svarīgākais ir ģimene un kopā pavadītais laiks. Zelenskis uzsvēra, ka zaudētos gadus nav iespējams atgūt, tāpēc īpaši sāpīgi apzināties, cik daudz ģimenes dzīves mirkļu karš ir atņēmis.
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Intervija "The Diary of a CEO" "YouTube" kanālā publicēta 22. oktobrī, un divu dienu laikā to noskatījušies vairāk nekā četri miljoni cilvēku. Sarunā Zelenskis pievērsās ne tikai personiskajai dzīvei, bet arī kara psiholoģiskajai slodzei, sarežģītajām starptautiskajām sarunām un Ukrainas nākotnei.