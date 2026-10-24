Vai Krievijā pienākusi pastardiena? Ukrainas droni izraisījuši milzu ugunsgrēku Omskā, VIDEO
Krievijas pilsētu Omsku, kas atrodas Sibīrijā vairāk nekā 2500 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, sestdien skāris plašs Ukrainas dronu uzbrukums.
Sociālajos tīklos izplatījušies iespaidīgi kadri, kuros redzamas milzīgas liesmas un dūmi virs pilsētas rūpniecības teritorijas - gluži kā pastardienā.
Omskas apgabala gubernators Vitālijs Hocenko apstiprinājis, ka reģionam uzbrukuši bezpilota lidaparāti un Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki cenšas uzbrukumu atvairīt. Vēlāk viņš paziņoja, ka droni sasnieguši Omskas ziemeļu rūpniecisko rajonu, kur atrodas vairāki stratēģiski nozīmīgi naftas pārstrādes un ķīmiskās rūpniecības uzņēmumi. Notikuma vietā strādā operatīvie dienesti.
Tikmēr vietējie iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņojuši par sprādzieniem un spēcīgu ugunsgrēku pilsētas ziemeļu daļā. Ukrainas monitoringa kanāli vēsta, ka dronu mērķis varētu būt bijusi ķīmiskā rūpnīca «Omskij kaučuk», kas ražo sintētisko kaučuku un citus naftas ķīmijas produktus. Tomēr oficiāla apstiprinājuma par trāpījumu konkrētajam uzņēmumam pagaidām nav.
Uzbrukuma dēļ Omskas lidostā uz laiku apturēta lidmašīnu ielidošana un izlidošana. Vietējās varasiestādes aicinājušas iedzīvotājus saglabāt mieru, ievērot drošības pasākumus un netuvoties iespējamiem dronu atlūzu nokrišanas punktiem. Pagaidām nav arī apstiprinātas informācijas par cietušajiem vai nodarīto postījumu apmēru.
Omska ir viens no nozīmīgākajiem Krievijas rūpniecības centriem Sibīrijā. Pilsētā atrodas arī viena no valsts lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām, kas jau iepriekš kļuvusi par Ukrainas dronu uzbrukumu mērķi. Arī 8. oktobrī pēc dronu trieciena šajā rūpnieciskajā teritorijā tika ziņots par ugunsgrēku, apliecinot Ukrainas spēju sasniegt stratēģiskus objektus dziļi Krievijas teritorijā.