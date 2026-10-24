Protestu vilnis Eiropā uzņem apgriezienus: Madridē ielās iziet tūkstošiem cilvēku, Milānā mobilizē karavīrus
Eiropā turpinās plašas protesta akcijas. Sestdien demonstrācijas norisinās arī Spānijā un Itālijā. Kamēr Madridē tūkstošiem cilvēku pieprasa lielākas pensijas, Milānā varasiestādes pastiprinājušas drošības pasākumus, baidoties no jauniem vardarbīgiem nemieriem.
Spānijas galvaspilsētā Madridē sestdien ielās izgājuši tūkstošiem demonstrantu, pieprasot pienācīgas pensijas un lielāku sociālo aizsardzību. Protestētāji vēlas, lai pensiju pieaugums atbilstu faktiskajai inflācijai, minimālā pensija tiktu pielīdzināta minimālajai algai un tiktu novērsta pensiju apmēra nevienlīdzība starp sievietēm un vīriešiem.
Demonstrācija sākās pie Atočas dzelzceļa stacijas, un tās dalībnieki devās gājienā cauri Madrides centram. Protesta organizatori arī iebilst pret valsts pensiju sistēmas privatizāciju un pieprasa labvēlīgākus priekšlaicīgas pensionēšanās nosacījumus.
Tikmēr Itālijā valda pastiprināta spriedze pēc pagājušās nedēļas nogalē notikušajiem protestiem, kas vairākās pilsētās pārauga vardarbīgās sadursmēs ar policiju un veikalu izlaupīšanā. Sestdien jaunas demonstrācijas plānotas Milānā, Romā, Turīnā, Boloņā un citās pilsētās, kur iedzīvotāji pauž neapmierinātību ar dzīves dārdzību un valdības politiku.
Īpaši stingri drošības pasākumi ieviesti Milānā, kur izvietoti papildu 500 karavīri. Pilsētas centrā patrulē policisti un militārpersonas, bet vairāki tirgotāji, baidoties no iespējamiem postījumiem, aizseguši veikalu skatlogus. Drošības spēki pastiprināti uzrauga arī pilsētas iepirkšanās rajonus un galvenos laukumus.
Arī Romā protestu dēļ mobilizēti aptuveni 1500 likumsargu, savukārt demonstrāciju uzraudzībai paredzēts izmantot dronus. Itālijas varasiestādes bažījas, ka varētu atkārtoties 17. un 18. oktobra notikumi, kad protesti pret augstajām dzīves izmaksām pārauga sadursmēs ar policiju.
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Plašas demonstrācijas šajā nedēļas nogalē notiek arī Francijā un Albānijā. Lai gan protestētāju prasības dažādās valstīs atšķiras, daudzviet cilvēki pauž neapmierinātību ar dzīves dārdzību, mājokļu pieejamību un valdības politiku.