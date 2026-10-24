Arī Albāniju pārņēmuši plaši protesti: demonstranti pie premjera biroja dedzina spilvenus
Arī Albānijas galvaspilsētā Tirānā sestdien turpinās plaši protesti pret valdības darbu. Demonstranti sarīkojuši simbolisku protesta akciju pie premjerministra Edi Ramas biroja. Viņi aizdedzinājuši spilvenus, kurus valdības vadītājs bija izvietojis kā aicinājumu studentiem sēsties pie sarunu galda.
Pie premjera biroja aptuveni pusotru stundu pulcējās opozīcijā esošās Demokrātiskās partijas atbalstītāji, kuri pēc spilvenu aizdedzināšanas devās Izglītības ministrijas virzienā. Tur atsevišķu demonstrāciju bija izsludinājuši studenti, kuriem plānoja pievienoties arī augstskolu pasniedzēji. Protestētāji pieprasa valdības atkāpšanos, paužot neapmierinātību ar izglītības sistēmu, augstajām studiju maksām un korupciju.
Bažījoties par iespējamiem nemieriem, Albānijas policija ievērojami pastiprinājusi drošības pasākumus galvaspilsētā. Pie Izglītības ministrijas izvietotas īpašo policijas vienību ekipāžas un ūdensmetējs, gatavojoties iespējamām sadursmēm ar demonstrantiem.
Tikmēr premjerministrs Edi Rama atzinis, ka sabiedrības neapmierinātība ir pieaugusi, un solījis tuvākajā laikā nākt klajā reaģēt uz protestētāju prasībām. Vienlaikus viņš brīdinājis, ka vardarbība netiks pieļauta.
Protesti Albānijā turpinās jau gandrīz divas nedēļas, iepriekš tie pārauguši vardarbīgās sadursmēs ar policiju. Demonstranti apmētājuši likumsargus ar akmeņiem un degmaisījumiem, aizdedzinājuši automašīnas un atkritumu konteinerus, kā arī nodarījuši postījumus valsts iestāžu ēkām. Policija savukārt izmantojusi asaru gāzi un ūdensmetējus, bet sadursmēs ievainoti vairāki simti cilvēku.
Neraugoties uz pieaugošo spiedienu, Rama, kurš Albāniju vada kopš 2013. gada, līdz šim noraidījis prasības atkāpties no amata. Protestu vilnis kļuvis par vienu no nopietnākajiem izaicinājumiem viņa valdībai pēdējo gadu laikā.