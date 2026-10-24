Kas šobrīd notiek Parīzē? Jauns.lv tiešraidē no Francijas galvaspilsētas, kur izsludināti jauni protesti. VIDEO
Jauns.lv šodien atradās Parīzē, Bastīlijas laukumā, kur bija pieteikti protesti. Šie ir pirmie protesti Francijā pēc grautiņiem, kas notika aizvadītajā nedēļā, kad tika izlaupīti daudzi veikali.
Jau no pulksteņ deviņiem rītā laukumā ieradās pirmie demonstranti, kuri tika aizdzīti projām. Parīzes metro bija pārpildīti.
Tikmēr Francijas Dzelteno vestu kustība sestdien aicinājusi uz jauniem protestiem 31. oktobrī.
Protestu rīkotāji aicina rīkot mītiņus un sēdošos streikus pie parlamenta un mērijām visā valstī, lai nosodītu prezidenta Emanuela Makrona "autoritāro noslieci" un aizstāvētu publiskās brīvības.
Tikmēr pastiprinātas drošības apstākļos Francijā sestdien sākušies kārtējie valsts mēroga protesti, kas pagājušās nedēļas nogalē izvērtās plašos grautiņos un laupīšanā.
"Dzeltenās vestes" atteikušās pakļauties Parīzes policijas pēdējā brīdī izdotajam rīkojumam mainīt iepriekš atļautās arodbiedrību rīkotās demonstrācijas maršrutu, pārnesot to uz tuvāk galvaspilsētas robežai.
Nākamsestdien "mēs protestēsim par brīvību protestēt un par visām mūsu brīvībām," Parīzes Bastīlijas laukumā, kur sākotnēji bija paredzēts sākt gājienu, žurnālistiem pavēstīja Dzelteno vestu kustības pārstāvis.