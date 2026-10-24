Kas šobrīd notiek Parīzē? Jauns.lv reportāža no Francijas galvaspilsētas, kur izsludināti jauni protesti. FOTO, VIDEO
Jauns.lv šodien atradās Parīzē, Bastīlijas laukumā, kur bija pieteikti protesti. Šie ir pirmie protesti Francijā pēc grautiņiem, kas notika aizvadītajā nedēļā, kad tika izlaupīti daudzi veikali.
Jau no pulksteņ deviņiem rītā laukumā ieradās pirmie demonstranti, kuri tika aizdzīti projām. Parīzes metro bija pārpildīti.
Pie Itālijas vārtiem (Porte d’Italie) Parīzē vēlāk sapulcējās milzīgs demonstrantu pūlis. Pēc novērojumiem notikuma vietā, protestētāju skaits varētu sasniegt vairākus desmitus tūkstošu, iespējams, pat simtiem tūkstošu cilvēku.
Demonstrantu kolonnas stiepjas vairāku kilometru garumā, un protestētāju vidū pārsvarā redzami gados jauni cilvēki, tostarp studenti. Kā redzams arī Jauns.lv uzņemtajā video, Francijas galvaspilsētas ielas piepildījuši protestu dalībnieki.
Demonstrantu kolonnas pie Itālijas vārtiem Francijā, 24.10.
Francijā aizturēti 135 protestētāji
Sestdien, atsākoties kārtējiem protestiem pret dzīves dārdzību, Francijas policija līdz šim aizturējusi 135 cilvēkus un atsavinājusi dažādus ieročus, paziņojis iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess.
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Starp atsavinātajiem ieročiem ir metāla lodes, svina skrotis, petardes, lingas, straikbola šaujamieroči un samuraju zobens, pavēstīja ministrs, piebilstot, ka pagaidām nav notikuši nopietni incidenti.
Policija Parīzē pusdienlaikā situāciju raksturoja kā mierīgu.
Pie Itālijas vārtiem (Porte d'Italie), kur sākas vienīgā atļautā demonstrācija Parīzē, sapulcējies milzīgs protestētāju pūlis. Pēc jaunākajiem novērojumiem, demonstrantu skaits varētu būt mērāms vairākos desmitos tūkstošu, iespējams, pat simtos tūkstošu.
Parīzes policija pēdējā brīdī mainīja arodbiedrību organizētā gājiena maršrutu un tā sākumpunktu pārcēla no Bastīlijas laukuma galvaspilsētas centrā uz Itālijas vārtiem, kas atrodas pie pilsētas dienvidu robežas.
Arodbiedrības tam negribīgi piekritušas, taču tā dēvētā Dzelteno vestu kustība policijas rīkojumam atteikusies pakļauties.
Lionā, kur visas demonstrācijas aizliegtas, policija pielietojusi asaru gāzi, lai izklīdinātu aptuveni 150 protestētājus.
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Tikmēr Orleānā vairāki tūkstoši cilvēku izgājuši ielās, lai protestētu pret tur notiekošo nacionālkonservatīvās Nacionālās apvienības (RN) kongresu.
Demonstranti protestēja gan pret RN kandidāti uz prezidenta amatu Marinu Lepēnu, gan pret pašreizējo prezidentu Emanuelu Makronu. Pūlis skandēja "Makron, atkāpies, Lepēnu cietumā!"
Bažījoties par iespējamiem grautiņiem, Luvra, Orsē un Pikaso muzeji, kā arī Parīzes Lielā pils sestdien ir slēgti.
Tikmēr Francijas Dzelteno vestu kustība sestdien aicinājusi uz jauniem protestiem 31. oktobrī.
Protestu rīkotāji aicina rīkot mītiņus un sēdošos streikus pie parlamenta un mērijām visā valstī, lai nosodītu prezidenta Emanuela Makrona "autoritāro noslieci" un aizstāvētu publiskās brīvības.
Tikmēr pastiprinātas drošības apstākļos Francijā sestdien sākušies kārtējie valsts mēroga protesti, kas pagājušās nedēļas nogalē izvērtās plašos grautiņos un laupīšanā.
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"Dzeltenās vestes" atteikušās pakļauties Parīzes policijas pēdējā brīdī izdotajam rīkojumam mainīt iepriekš atļautās arodbiedrību rīkotās demonstrācijas maršrutu, pārnesot to uz tuvāk galvaspilsētas robežai.
Nākamsestdien "mēs protestēsim par brīvību protestēt un par visām mūsu brīvībām," Parīzes Bastīlijas laukumā, kur sākotnēji bija paredzēts sākt gājienu, žurnālistiem pavēstīja Dzelteno vestu kustības pārstāvis.